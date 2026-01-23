La SAT activó una nueva perforación en la zona sur de la capital

La Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) puso en funcionamiento un nuevo pozo de agua potable en el barrio ARA San Juan, una obra esperada por vecinos de la zona cercana a Avenida Democracia y Avenida Circunvalación, donde el servicio venía mostrando dificultades y el pedido de una solución se acumulaba desde hace años.

Con esta perforación, la SAT apunta a reforzar el abastecimiento y a darle mayor estabilidad al sistema, con impacto directo en hogares del barrio y sectores aledaños.

En la puesta en marcha, el presidente del organismo, Marcelo Caponio, afirmó: “Tal como nos encomendó nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, continuamos trabajando para que no le falte el agua a ningún vecino de toda la provincia. Hoy le toca al barrio ARA San Juan y a sus alrededores, lo que representa un motivo de alegría para la empresa. Hemos recibido el agradecimiento y la calidez de los vecinos, que nos recibieron con mucha emoción y entusiasmo”.

Y agregó que se trata de “un hecho histórico para este barrio, ya que responde a una demanda que llevaba muchos años sin respuesta”.

Desde la empresa señalaron que, en paralelo, continúan con tareas en distintos frentes vinculados al mejoramiento de la red cloacal.