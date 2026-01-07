La Ruta 325 suma asfalto e iluminación en un tramo clave de Monteros

Con una obra que combina asfalto nuevo e iluminación LED, quedó habilitado el tramo de la Ruta Provincial N° 325 que conecta El Cercado con Capitán Cáceres, en el departamento Monteros. La intervención incluyó 4,5 kilómetros de repavimentación y la instalación de casi mil metros de alumbrado público LED, además de tareas de señalización horizontal y vertical, limpieza de la zona de camino y conformación de banquinas.

Durante el acto, el gobernador Osvaldo Jaldo expresó: “Hemos venido un 6 de enero a dejar inaugurado oficialmente este tramo de la ruta 325 que une estas jurisdicciones. Es una ruta que la gente venía pidiendo desde hace mucho tiempo, porque ha sido muy problemática para quienes viven aquí y para quienes la transitan”.

La 325 cumple un rol central en la circulación diaria de la zona y en la conexión hacia los Valles Calchaquíes.

En ese marco, Jaldo remarcó: “Es una ruta de la producción, por donde transitan nuestros niños que van a la escuela, la policía, las ambulancias. Por eso no solo la hemos reparado, sino que la hemos señalizado y dotado de alumbrado público, porque ambas cosas tienen que ver directamente con la seguridad vial”.

“Durante mucho tiempo esta ruta fue prometida y gestionada, pero en esta gestión, que lleva apenas dos años de gobierno, la hemos podido concretar y cumplir el sueño de quienes viven y transitan por esta jurisdicción”.

La obra fue ejecutada por administración a través de la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán, con una inversión aproximada de 1000 millones de pesos.

Al referirse al contexto de recursos, el gobernador afirmó que, “A pesar de que los presupuestos son escasos y los recursos no alcanzan, en Tucumán estamos avanzando en conectividad, especialmente en rutas provinciales. Vialidad salió a la calle, con su gente, su equipamiento y dos frentes de repavimentación para recuperar nuestras rutas”.

En el cierre de su intervención, el mandatario provincial subrayó el trabajo territorial conjunto: “Con los intendentes y comisionados comunales hemos formado un gran equipo en toda la provincia, un equipo humano y vial que está a disposición cada vez que se lo necesita, para recuperar rutas y caminos secundarios y terciarios, fundamentales para la zafra, las clases y la vida diaria de nuestra gente”.

El gobernador estuvo acompañado por una nutrida comitiva, compuesta por funcionarios y vecinos.

Acompañaron al gobernador el ministro del Interior Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia Regino Amado; el intendente de Monteros Francisco Serra (h); los comisionados comunales de El Cercado, Carlos Juárez, y de Capitán Cáceres, Cristian Nieva; la diputada nacional Gladys Medina; los legisladores Francisco Serra, Alberto Olea, Alejandro Figueroa, Patricia Lizárraga y Maia Martínez; y los intendentes Jorge Leal (Burruyacú), Elvio Salazar (Simoca) y Francisco Caliva (Tafí del Valle). También participaron el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales Raúl Albarracín; el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán, Pablo Díaz; el interventor del IPACyM, Regino Racedo; el secretario de Municipios y Grandes Comunas, Marcelo Santillán; el titular de la Secretaría de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Carlos “Alito” Assán, además de concejales y comisionados comunales.

En ese marco, el ministro Monteros dijo: “Estoy muy contento porque el interior sigue creciendo de la mano de este gran gobernador que tenemos. Con Osvaldo Jaldo se terminaron las promesas y se empezaron a concretar los hechos reales que estamos viviendo”.

Y agregó: “Es un tramo muy importante para la producción, para las ambulancias, para los alumnos, los docentes y para quienes circulan todos los días, incluso los fines de semana, para hacer actividad física. Hoy dejamos inaugurado gran parte del alumbrado público y vamos a seguir trabajando junto al municipio para concluirlo en Capitán Cáceres”.

“Este año vamos a seguir llegando a cada rincón de la provincia, porque hay un gobernador que ha sabido interpretar que, además de priorizar salud, educación y seguridad, el interior y sus vecinos también son una prioridad”.

Por su parte, el intendente Serra (h) señaló: “Es una felicidad muy grande la que sentimos todos los habitantes del departamento Monteros. No solo las autoridades, sino cada vecino que transita y vive esta ruta, porque esto es cumplir sueños”.

Luego, detalló el impacto integral en el departamento: “Hoy podemos decir que la Ruta 325 en su totalidad ha sido repavimentada, al igual que la Ruta 344 hasta Soldado Maldonado y la calle Santiago, que es transversal a nuestra ciudad. Todo esto nos permite tener un departamento ordenado, urbanizado, iluminado, seguro, con conectividad y productividad”.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero esta decisión política de seguir transformando Tucumán y el departamento Monteros es, sin dudas, un gran aliciente”.

Desde el área técnica, Díaz explicó que “Es un logro para la repartición poder llevar adelante una obra de esta envergadura. Se trata de una ruta cuya última intervención se había realizado hace 25 años y se encontraba muy deteriorada. Por eso se retiró completamente el material existente y se colocó todo nuevo”.

Además, precisó que se trabajó sobre 4,5 kilómetros, con reacondicionamiento de banquinas, limpieza, colocación de 40 carteles y demarcación horizontal, y remarcó: “La obra fue ejecutada íntegramente por administración, con personal y equipamiento propio de la repartición”.

En la misma línea, el comisionado Juárez indicó: “La Ruta 325 hoy está completada al cien por ciento en lo que respecta al asfalto, desde Capitán Cáceres hasta Monteros. En cuanto a la iluminación, que corresponde a casi mil metros en nuestra jurisdicción, ya se encuentra ejecutada en un ochenta por ciento”.

Asimismo el comisionado Nieva afirmó: “Esta es una ruta que el pueblo pedía desde hace más de 40 años. Hoy ese anhelo se convirtió en un sueño hecho realidad”.