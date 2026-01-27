La reforma laboral analizada por diputados nacionales

“Fuimos convocados por el gobernador a fin de poder llevar a cabo un análisis de la situación de la provincia en general. También estuvimos hablando sobre los proyectos que se vienen en el Congreso de la Nación, porque ya estamos convocados a partir del 2 de febrero hasta el 27 a sesiones extraordinarias. Ya hay un temario para comenzar a trabajar en los proyectos de ley que van a ingresar por el Senado”. Esto dijo la diputada nacional Gladys Medina al término de la reunion con el gobernador Osvaldo Jaldo, en su despacho de Casa de Gobierno y donde concurrió junto al diputado nacional Javier Noguera. Señaló que “el encuentro estuvo centrado en la situación de la provincia y en los proyectos que se tratarán en el Congreso de la Nación durante el período de sesiones extraordinarias”.

Luego detalló “que uno de los ejes centrales del análisis fue la reforma laboral incluida en la agenda legislativa.

Es un tema que tiene en vilo a todos los argentinos, por lo que hicimos análisis y estamos estudiando junto al Bloque Independencia, junto con los diputados Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla, cada uno de los puntos que lleva la reforma, a fin de que en el futuro tomemos una decisión”. Precisó que “el trabajo parlamentario se enfoca en el estudio previo de cada iniciativa antes de fijar una postura definitiva. Hoy estamos trabajando en los diferentes proyectos que ingresan en el Senado, no hemos tomado una decisión, porque primero queremos ver cuál es el resultado que vamos a tener en cada proyecto en el Senado, que luego pasarían a la Cámara de Diputados”.

Destacó “el pedido del gobernador de avanzar con un análisis responsable y técnico de las propuestas. El gobernador nos ha pedido que trabajemos junto a nuestros asesores a fin de tener en cuenta los puntos de esta reforma; que cuidemos los intereses de los trabajadores y que protejamos los intereses de nuestra provincia en lo que se refiere a todos los proyectos que ingresan al Congreso de la Nación”.