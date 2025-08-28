Vía Tucumán

La Parroquia “Nuestra Señora del Rosario”, en Monteros fue visitada por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado y el intendente de esa ciudad, Francisco Serrá. En el lugar fueron recibidos por el padre Jorge Micheloud.

Amado destacó que “este templo, que acaba de cumplir 245 años y que custodia la devoción por la Virgen del Rosario, desde el milagro documentado en 1719, es testigo de la historia, la fe y la identidad de los monterizos. Aquí se han bautizado, confirmado y casado generaciones enteras, y aquí también nos reunimos en comunidad para dar gracias y renovar esperanzas”. También dijo que “durante la visita dialogamos sobre los trabajos de refacción, pintura e iluminación que se pondrán en marcha para que la iglesia recupere su esplendor.

Estas obras serán posibles gracias al esfuerzo conjunto entre el municipio y la provincia, y al acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, quien dispuso los recursos necesarios para hacer realidad este anhelo de la comunidad”.

El funcionario remarcó que “en vísperas del 271° aniversario de Monteros y de las fiestas patronales en honor a la Virgen, este encuentro es un símbolo del camino que venimos recorriendo: trabajar unidos, con fe y compromiso, para que nuestra ciudad crezca y brinde lo mejor a sus vecinos y visitantes. Con la bendición de Dios y el esfuerzo compartido, vamos a seguir construyendo un Monteros cada vez más grande y próspero”.

