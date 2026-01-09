La Orquesta Estable de Tucumán proyecta su temporada 2026 junto a Legislatura

En la Legislatura de Tucumán, el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo provincial, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades y representantes de la Orquesta Estable de Tucumán. Del encuentro participó también el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Humberto Salazar, con el objetivo de ordenar la planificación artística 2026 y relevar necesidades del organismo.

Una mesa de diálogo para planificar el año que viene

Según se planteó en la audiencia, el eje estuvo puesto en revisar proyecciones para la próxima temporada y valorar el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial, la Legislatura y el Ente Cultural de Tucumán con el cuerpo artístico. Participaron la directora de la orquesta, Yeny Delgado, y los representantes Franco Falci, Cecilia Coronel, Gabriela Altamiranda, Walter Ale y Analía Carbonell.

Tras el encuentro, Salazar explicó que la reunión tuvo como propósito exponer la agenda prevista y plantear la necesidad de reforzar la estructura del organismo para afrontar nuevas exigencias artísticas.

“Vinimos con la directora y con distintos representantes a contarles un poco del año que se viene, lo que tenemos en mente, y a plantear la necesidad de mejorar y ampliar las filas de la Orquesta Estable”.

En la misma línea, remarcó el objetivo de contar con un plantel que permita asumir desafíos mayores: “la idea es poder contar con un orgánico que permita abordar repertorios distintos y más complejos”.

Durante la reunión también se abordaron aspectos vinculados al Teatro San Martín, con foco en condiciones necesarias para el desarrollo normal de la actividad.

“Hablamos de temas operativos, como el aire acondicionado y otras cuestiones necesarias para el normal desarrollo de la actividad del teatro y de la orquesta”, indicó.

En ese marco, Salazar entregó a Acevedo un ejemplar de la publicación Tucumán es zamba, como obsequio institucional.

Al hacer un repaso del camino recorrido, sostuvo que “El balance es muy positivo. La orquesta tuvo un año muy importante, con una articulación inédita con la Legislatura a partir de los encuentros de orquestas”.

Además, anticipó que la programación estará atravesada por conmemoraciones históricas: los 50 años del golpe cívico-militar, los 60 años del cierre de los ingenios y los 46 años del cierre de los talleres ferroviarios de Tafí Viejo.

Asimismo, Delgado valoró el espacio de intercambio institucional y puso el foco en la necesidad de completar la planta actual, destacando el compromiso del plantel.

“Para mí es algo maravilloso tener esta oportunidad de sentarnos a la mesa y poder hablar de las necesidades de la orquesta para completar su planta actual, integrada por músicos profundamente comprometidos con el arte y la cultura”, manifestó.

La directora adelantó iniciativas previstas para 2026, entre ellas el primer curso internacional de directores de orquesta, además de galas patrias y participaciones en nuevos festivales.

Finalmente, la directora agradeció el respaldo recibido y remarcó la importancia de mejorar condiciones del teatro para sostener la actividad.