La mejora en los últimos meses en la atención medica publica en Tucumán

También en conferencia de prensa el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, junto al gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo detallo que " en los primeros cuatro meses del año se registraron más de dos millones de consultas médicas, tanto consultas externas programadas como atenciones por guardia. El mes de abril fue el más alto, con un total de 562.792 consultas: 392.000 programadas y 170.000 por guardia". Enfatizó que “esto habla de calidad de atención. Que predominen las consultas programadas significa que hay un sistema que acompaña al paciente, que realiza controles, seguimientos de enfermedad y chequeos preventivos”.

El ministro en “entre otros indicadores, se destacó que 92.000 personas accedieron a análisis de laboratorio y se realizaron más de 656.000 prestaciones prácticas. Además, el sistema de salud provincial alcanzó un récord en atenciones de enfermería con 784.760 prestaciones, lo que refleja el volumen de personas que atraviesan los distintos niveles de atención”. Remarcó que “uno de los datos más significativos tiene que ver con la reducción de las listas de espera para cirugías.”.

Medina Ruiz habló del “compromiso con la equidad en el acceso a la salud, por lo que se instalaron 20 antenas Starlink en zonas rurales y de alta montaña como Anca Juli y Mala Mala, permitiendo la conectividad de efectores de salud en parajes que antes estaban completamente aislados. Esto nos permite estar más cerca de todos los tucumanos, incluso de los que viven más lejos”.

El gobernador expresó: “Agradezco a todas las personas que integran el Sistema Provincial de Salud, todo esto se ha logrado no solo con equipamiento, no solo con tecnología, no solo con la parte edilicia, sino porque existe mucha vocación, solidaridad y dedicación de todo el personal, vayan mis agradecimientos en nombre de quien habla y de todo nuestro equipo y del de cada uno de los tucumanos”.