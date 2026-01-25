La Legislatura tratará dos DNU en una sesión extraordinaria el martes 27

La Legislatura convocó a una sesión extraordinaria para el martes 27 a las 9:00, con un temario único: el tratamiento en el recinto de dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) remitidos por el Poder Ejecutivo. La decisión se tomó este lunes durante la Comisión de Labor Parlamentaria, encabezada por el vicegobernador Miguel Acevedo.

Sesión extraordinaria

El cuerpo legislativo abordará dos decretos vinculados, por un lado, a restricciones en materia de gastos y, por otro, a la eximición del certificado de cumplimiento fiscal para la admisibilidad de ofertas en contrataciones de bienes y servicios por parte del Estado provincial.

El primero de los instrumentos es el Decreto Nº 11/3 (MEyP), presentado en la Legislatura el 29 de diciembre de 2025. El texto fija una serie de restricciones dentro del Poder Ejecutivo, sus entes autárquicos y descentralizados, y también aquellos organismos que, aun con autonomía financiera, requieran aportes y/o asistencias para afrontar el pago de haberes y/o gastos de funcionamiento.

El segundo es el Decreto Nº 1/3 (MEyP), enviado el 8 de enero de 2026. La norma exceptúa, hasta el 31 de diciembre de 2026, la presentación del certificado de cumplimiento fiscal como requisito para la admisibilidad de ofertas y propuestas en las contrataciones de bienes y servicios que realice el Estado provincial.

Finalizada la Labor Parlamentaria, Acevedo explicó: “se ha definido que se van a tratar los dos DNU que mandó el Poder Ejecutivo, uno referido a restricciones en materia de gastos y otro en el que se exime la presentación del certificado de cumplimiento fiscal a las empresas que se presentan en licitaciones”.

En ese marco, sostuvo que se trata de “una medida que ya se tomó anteriormente” y manifestó su expectativa de que ambos decretos sean ratificados en la próxima sesión, al considerar que “favorecen a que se haga obra pública y al desarrollo de obras que están en Tucumán, tanto las que se encuentran inconclusas como las nuevas”.

Consultado por la etapa que se abre con la reanudación plena de actividades, adelantó que se profundizará “el trabajo territorial de los legisladores y la elaboración de iniciativas legislativas”.

También remarcó que en enero ingresaron nuevos proyectos y resoluciones, mientras otros quedaron pendientes del año pasado.

Sobre el perfil institucional buscado, afirmó que se apunta a “una Legislatura muy activa y abierta”, con voluntad de consensuar con el Poder Ejecutivo, en diálogo con el gobernador Osvaldo Jaldo, proyectos de ley que “beneficien a Tucumán, a los tucumanos y a las tucumanas”.

Estuvieron presentes el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez; y los legisladores Nancy Bulacio, Eduardo Verón Guerra, Silvia Elías de Pérez, José Cano, Ernesto Gómez Gómez Rossi y Walter Berarducci.