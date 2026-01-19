La Legislatura se ofreció para asistir ante urgencias por el temporal

Con las lluvias sostenidas como telón de fondo, la agenda institucional en Tucumán se corrió hacia lo urgente: medir el impacto, anticipar escenarios y sostener la coordinación ante emergencias.

En Casa de Gobierno, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, recibió al presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, para repasar la situación climática que complicó caminos y expuso zonas vulnerables.

El encuentro, según explicó Sergio Mansilla, giró en torno a la preocupación por el cuadro meteorológico y su alcance regional: “Hablamos de muchos temas, fundamentalmente de lo que hace a los problemas que estamos teniendo con el tema climático, que nos preocupa mucho. Está lloviendo mucho en la provincia y te diría que en todo el norte argentino”.

En esa misma línea, describió que ya hay un esquema de trabajo en marcha para reducir daños y atender contingencias: “Estamos teniendo algunos inconvenientes, pero se está trabajando a través de Obras Públicas, de Defensa Civil, de los municipios, de las comunas, para que se minimicen los daños”.

También señaló el seguimiento directo del vicegobernador sobre la evolución del temporal: “En ese sentido, tiene mucha preocupación y está trabajando en el tema el vicegobernador”.

Por último, dejó planteada la disponibilidad del Poder Legislativo ante situaciones excepcionales: “De ser necesario, la Legislatura está a disposición para cualquier urgencia que necesite el Ejecutivo”.