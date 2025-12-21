La Legislatura realizó su brindis de fin de año y cerró la actividad 2025

La Honorable Legislatura de Tucumán realizó este viernes su tradicional brindis de fin de año, un encuentro institucional que reunió a autoridades del cuerpo, legisladores del oficialismo y la oposición, y trabajadores legislativos.

La actividad funcionó como cierre simbólico de la agenda parlamentaria 2025 y dejó mensajes centrados en el balance de gestión, el trabajo en comisiones y sesiones, y el reconocimiento al personal.

El encuentro fue encabezado por el vicegobernador y presidente del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, y contó con la participación de autoridades administrativas y parlamentarias, además de representantes de distintos bloques.

Quiénes participaron del encuentro

Acompañaron a Miguel Acevedo el secretario de la Legislatura, Claudio Pérez; el presidente subrogante, Sergio Mansilla; el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez; el prosecretario administrativo, Humberto Fiorito; y el coordinador general de Secretaría, Sergio Parissia.

También asistieron los legisladores Walter Herrera, Agustín Romano Norri, Eduardo Verón Guerra, Alberto Olea, Roque Argañaraz, Christian Rodríguez, Alejandro Figueroa, Mario Leito, Ricardo Bussi, José Seleme, Walter Berarducci, Silvia Elías de Pérez, José Macome, Sara Lazarte, Adriana Najar, Rodolfo Ocaranza, Paula Galván, Carlos Gómez, Rolando Alfaro, Tulio Caponio, Gerónimo Vargas Aignasse, Gabriel Yedlin, Edith Noemí Comolli, Nancy Bulacio y Hugo Ledesma, entre otros.

Los mensajes del brindis

Durante el encuentro, Acevedo realizó un balance del año legislativo y expresó: “Fue un año muy positivo y estoy agradecido de compartir con todos los legisladores y legisladoras, y con los empleados de la Legislatura. Entre todos trabajamos de manera dinámica, con una labor diaria inmensa en comisiones, sesiones y los distintos eventos que se desarrollaron a lo largo del año. Aprovecho para agradecerles y desearles unas felices fiestas”, expresó.

Por su parte, Pérez destacó el desempeño del personal legislativo y dejó un mensaje de continuidad institucional: “El balance de trabajo de este año fue netamente positivo; las expectativas fueron superadas. Quiero agradecer al personal legislativo por su compromiso y seguir llamando a la unidad, a cuidarnos entre todos. Les deseo una Feliz Navidad y un mejor año para todos”, concluyó.