La Legislatura acompañará una gestión de movilidad adaptada para Javier Pérez

El vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió en Presidencia de la Legislatura a Javier Pérez, vecino de Villa Alem y entrenador de básquet, con el objetivo de acompañar una gestión vinculada a su movilidad adaptada.

El joven impulsa una campaña solidaria para acceder a un sistema que le permita ganar autonomía en su vida cotidiana y también en el plano laboral y deportivo.

Campaña “Acople para Javi”

Durante la reunión, de la que participó el legislador Agustín Romano Norri, Pérez compartió el avance de la campaña solidaria “Acople para Javi”, que sostiene a través de redes sociales para reunir fondos destinados a la adquisición de un dispositivo de movilidad adaptada Toruk E2, fabricado en Buenos Aires. Se trata de un sistema que se integra a su silla de ruedas y está pensado para facilitar el desplazamiento con mayor independencia.

“Estoy llevando adelante una campaña que viene muy bien, y tanto el vicegobernador Acevedo como Agustín me dijeron que me iban a dar una gran mano. Gracias a eso voy a poder conseguir este sistema que me va a ayudar muchísimo”, expresó Pérez, y remarcó que el nuevo equipamiento “me va a permitir independizarme más, sobre todo para desarrollar mi trabajo”.

Un recorrido deportivo que sostiene su presente

En el encuentro, Pérez también repasó su trayectoria en el deporte: señaló que comenzó su actividad como director técnico hace más de una década y que actualmente trabaja con categorías femeninas e intermedias, con un camino vinculado a la formación y al trabajo en equipo.

Un antecedente en accesibilidad dentro de la Legislatura

El entrenador fue además uno de los impulsores del foro “Derechos, Accesibilidad y Juventudes: hacia una sociedad inclusiva”, realizado el año pasado en la Legislatura, un espacio orientado a visibilizar desafíos en materia de accesibilidad y promover el respeto, la participación y la igualdad de oportunidades.

Por su parte, el legislador Romano Norri destacó el compromiso social de Pérez y el acompañamiento institucional brindado desde la Legislatura.

“Javier vino el año pasado de manera desinteresada a trabajar temas vinculados al deporte adaptado. Cuando vimos que hoy necesitaba una mano, entendimos que era momento de devolver esa gentileza”, señaló, y valoró que el apoyo recibido le permitirá “tener una vida más independiente y seguir siendo un ejemplo en el ámbito deportivo y social”.