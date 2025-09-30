La Fundación Favaloro celebró 50 años

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, fue el único representante de Tucumán en la ceremonia por el 50° aniversario de la Fundación Favaloro, realizada en el Teatro Colón de Buenos Aires en el marco del Día Mundial del Corazón.

“Tuve el honor de haber sido invitado a la gala para recaudar fondos para la Fundación en homenaje al doctor René Favaloro y pude ver un despliegue impresionante de profesionales y de público en general que apoya la labor que realizan desde la fundación y por supuesto que resaltan la figura de Favaloro en la medicina mundial. Él es uno de nuestros próceres y dejó un legado tan importante como el bypass, por el que millones de personas hoy se ven beneficiadas”, expresó el titular de la cartera sanitaria.

Reconocimiento a figuras de la medicina argentina

Durante la ceremonia también se destacó la presencia del doctor Luis de la Fuente, médico riojano a quien Medina Ruiz definió como “otro prócer de la medicina, que logró evolucionar en forma significativa la angioplastia”. Además, recordó al doctor Julio Palmaz, creador del stent, innovaciones que cambiaron la historia de la cardiología.

“Ayer el homenaje más significativo fue a la figura de René Favaloro, a su trayectoria, a esa decisión de hacer una patria mejor y hoy es el día del corazón, una fecha justa para resaltar a las grandes figuras de nuestra Argentina”, afirmó.

En este contexto, Medina Ruiz remarcó la importancia de la prevención de las enfermedades cardiovasculares, principales causas de muerte a nivel mundial: “Los avances de la medicina se reflejan en las áreas de cardiología y neurología, en la prevención y el tratamiento. Hoy con un medicamento trombolítico, podemos desobstruir la arteria de una persona que tiene un infarto agudo de miocardio y salvar su vida, hay muchas estrategias para mejorar las condiciones de vida de la población”, explicó.

El funcionario también advirtió sobre los factores de riesgo: “El cigarrillo es un factor de riesgo tan potente como tener diabetes o hipertensión arterial. Por lo tanto, hoy son días en los que cada uno de nosotros tiene que evaluarse, saber cuándo me hice el último chequeo, cuándo me correspondería uno nuevo y aquellas personas que tienen hipertensión arterial, deben controlarse adecuadamente, tomar sus medicamentos en tiempo y forma, todos los días”, concluyó.

Conciencia y hábitos saludables

El Día Mundial del Corazón sirvió también para promover hábitos preventivos: alimentación equilibrada, actividad física regular, reducción del consumo de sal, controles médicos periódicos y evitar el tabaquismo. La salud cardiovascular fue el eje de un mensaje que combinó memoria, homenaje y prevención.