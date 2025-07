“La Escuela de la Patria Manuel Belgrano” funciona normalmente

“La Escuela de la Patria Manuel Belgrano funciona con absoluta normalidad y en condiciones seguras para alumnos, docentes y personal. Asimismo, se adoptaron medidas preventivas, como la colocación de vallas en el sector de la vereda, solicitadas al Ministerio de Seguridad, para garantizar el resguardo de quienes transitan por esa zona”.

Así lo informó oficialmente el Ministerio de Educación ante una informción que indicaba sobre el mal estado de dicho establecimiento. El comunicado oficial dice lo siguiente:

“Ante la publicación de una nota periodística titulada “La Escuela de la Patria Manuel Belgrano en riesgo de derrumbe”, el Ministerio de Educación de la Provincia, a través de su Subdirección de Infraestructura, brindó precisiones para llevar tranquilidad a la comunidad educativa. En primer lugar, se aclaró que el inmueble al que se hace referencia en la publicación no pertenece al Ministerio de Educación, sino que se encuentra bajo la órbita de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU).Especialistas de ambos organismos realizaron una evaluación técnica en el lugar. En ese relevamiento se detectó una grieta en la pared frontal del edificio perteneciente a la DAU, atribuida a un asentamiento diferencial. No obstante, se determinó que no existe riesgo de derrumbe inminente ni peligro alguno que comprometa las instalaciones escolares donde se desarrollan las actividades educativas.

En cuanto al inmueble colindante, desde la DAU informaron que ya se encuentra en marcha el proceso administrativo para la ejecución de las obras necesarias. El 1 de julio se presentó ante la Dirección de Catastro Municipal el expediente Nº 37592, que incluye el proyecto de recuperación del sector afectado. La ejecución de dicha obra estará a cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.

Cabe recordar que el gobernador, contador Osvaldo Jaldo, inauguró este año —en el inicio del ciclo lectivo 2024— cuatro salas de Nivel Inicial y posteriormente nuevas aulas para el nivel primario en esta misma institución. Todas las obras ejecutadas por el Ministerio de Educación tuvieron como objetivo asegurar que las áreas escolares estén en óptimas condiciones de uso, garantizando espacios dignos, cómodos y seguros para el desarrollo de las actividades educativas.

Desde el Gobierno de Tucumán se invita a la comunidad a conocer las instalaciones de la Escuela de la Patria Manuel Belgrano y constatar personalmente su adecuado estado edilicio.