La despedida de Le Fort de la Unión de Rugby del Paraguay

Unión de Rugby del Paraguay despidió a Ricardo Le Fort para volver al rugby tucumano y lo calificó : “El Jefe, un verdadero líder y parte fundamental de nuestra familia”. El seleccionado nacional paraguayo escribió: “Hoy despedimos con orgullo a alguien que dejó huellas en cada uno de nosotros. A quién lideró con compromiso un tremendo grupo de jugadores, staff y colaboradores. A quien fue uno de los principales artífices de este largo camino de crecimiento. A quien supo llevar con pasión nuestra camiseta.A partir de la fecha Ricardo Le Fort deja de ser Head Coach de Yacaré XV, seguirá desempeñándose como Asesor del Sistema de Alto Rendimiento de la Unión de Rugby del Paraguay.Te deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, Ricardo. ¡Gracias por estos 5 años!"