La Cueva Cacao 1.A vuelve al centro de la escena científica

En el marco de las actividades de divulgación científica, la Dirección de Antropología del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca convocó a una conferencia sobre las investigaciones realizadas en la Cueva Cacao 1.A, uno de los sitios arqueológicos clave de Antofagasta de la Sierra.

La actividad se llevará a cabo este miércoles 17 de diciembre, a las 11, en el CATA – Centro de Arte y Tecnología Aplicada (Sarmiento 613), y estará abierta a todas las personas interesadas.

La presentación lleva por título “Viejos nuevos datos en la Arqueología de Antofagasta de la Sierra: el caso de Cueva Cacao 1.A” y estará a cargo de Jorge G. Martínez, Soledad Marcos y Carla Codemo, investigadores del CONICET y de la Universidad Nacional de Tucumán.

El equipo expondrá una síntesis accesible de los principales hallazgos y debates surgidos en torno al sitio, con el propósito de acercar la arqueología de la puna a un público más amplio.

Durante la conferencia se realizará un recorrido por más de 30 años de investigaciones desarrolladas en Cueva Cacao 1.A, en el marco de diversos proyectos financiados por organismos nacionales como el CONICET, la Agencia Nacional de Promoción Científica y la propia Universidad Nacional de Tucumán.

Los expositores repasarán cambios de enfoques, metodologías y resultados que, a lo largo de tres décadas, permitieron renovar la comprensión sobre los procesos sociales que tuvieron lugar en Antofagasta de la Sierra.

La propuesta busca mostrar cómo los datos generados en un sitio puntual se insertan en una mirada más amplia sobre la historia de la región, al tiempo que invita a la comunidad a conocer y apropiarse de ese patrimonio científico y cultural.