La boleta única en las elecciones universitarias de Tucumán

“Me parece un avance fundamental en la universidad el tema de la boleta única, que creo que sería un puntapié para que se lo empiece a implementar en la provincia”. Esto lo sostiene José Garzón, actualmente funcionario de la Municipalidad de Yerba Buena, pero fue presidente de la FUT (Federación Universitaria de Tucumán). En el programa “Tucumán con Todo”, que se emite por América Tucumán y Radio 21 A1120 se registro el siguiente diálogo:

-Háblame un poco de tu vida.

-No hace mucho estoy en la gestión pública. Vengo de de la militancia universitaria, fui presidente de la Federación Universitaria de Tucumán(FUT) y hace un par de años me convocó Mariano a sumarme.

-¿De qué sector

- Franja Morada, radical?

-Exactamente sí y estoy estudiando Psicología. Me quedan un par de materias para recibirme de psicólogo. Siempre priorizando el tema de acompañar y ayudar. Siempre muy ligado a la a la vida universitarias, padres no docentes por lo tanto, creo que desde que tengo 6 meses, ya una guardería en la Facultad de Arquitectura.

-Tus padres estaban en Arquitectura y vos estudias en Filosofía y Letras.

-Yo estudié en Filosofía y Letras, pasé por la Escuela de Agricultura(secundaria). Siempre muy ligado a las escuelas medias universitarias, a la vida universitaria.

-¿cómo lo ves la militancia estudiantil hoy?

-La verdad que la militancia estudiantil hoy está en un momento muy difícil, lo veo yo, como ex dirigente universitario. En mi tiempo me tocó encabezar varias reivindicaciones históricas, como el boleto universitario, la apertura de comedores, que eran viejas banderas de la militancia universitaria que logramos conquistar y que hoy se mantienen . Hoy en día con un presupuesto universitario que no se está actualizando. Lo veo muy complicado en esta época, pero siempre siendo optimista, porque creo que la educación es la herramienta de cambio que tenemos los jóvenes y que tuvimos en aquel momento.

-Vos sabes que Franja era la resistencia del radicalismo en la universidad. Sigue siendo esa resistencia. Vos lo ves como resistencia todavía?

-Sí, obviamente, no son los jóvenes que anteriormente seguían siendo la resistencia. Creo que, de una manera u otra, los chicos en las diferentes universidades lo vienen planteando. En las diferentes unidades académicas a través de proyectos. Hoy en día la discusión se da en una mesa de un consejo directivo y no tanto en en una marcha o en una toma de una universidad. Yo siempre fui de esa línea, de priorizar el diálogo antes que una medida extremista, como una toma de una universidad, que sabía que perjudicaba más al estudiante que lo que beneficiaba. Estaba viendo que había el tema de licencias estudiantiles que, por ahí, no muchas unidades académicas lo tienen. Licencias estudiantiles que, un docente tiene una licencia, un no docente tiene una licencia, pero el estudiante no tiene una licencia.

-Explícame ¿qué es eso?

-Vamos al caso puntual. Yo estudiaba en la Facultad de Psicología, el cual el 80% del padrón son mujeres. Una mujer quedaba embarazada y no tiene una licencia y con lo importante que es,para la vida del niño ese que está por nacer, el contacto con su mamá durante los seis primeros meses. No la tiene. El estudiante no la tiene a esa licencia.

-Los plazos corren..

- Exactamente. Por ejemplo, en Psicología si logramos impulsar la licencia estudiantil. Los 6 meses que implicaba, básicamente, es que tenga la libertad de que si tiene control o algo la madre, pueda bajarse la asistencia, por ejemplo, que es el 75% de asistencia para promocionar una materia, se le baje al 50 o tenga la libertad de reprogramar uno que otro parcial.

-Bien, correcto, correcto. Y eso se aplica.

-Eso se aplica en algunas unidades académicas, no en todas, pero sí se aplica . Y ahora estaba viendo que el tema por ejemplo se está implementando la boleta única. Me parece un avance fundamental en la universidad el tema de la boleta única, que creo que sería un puntapié para que se lo empiece a implementar en la provincia .

-La boleta única para las elecciones..

-Exactamente la boleta única de papel, en el cual vos entras, señalas tu fuerza, tu candidato e ingresas el sobre.

-En las próximas elecciones sería eso?.

-Exactamente en estas elecciones que vienen, el 7 de mayo si no me equivoco hay elecciones estudiantiles. Esta elección es intermedia: se renueva consejo superior y creo, que de acá a dos años hay elección de rector.

-Ya con boleta única.

-Exactamente boleta única

