Juri y FODECUS: agenda centrada en reclamos ciudadanos y control del servicio

El presidente del Honorable Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, doctor Fernando Arturo Juri, mantuvo una reunión de trabajo con José García, titular de FODECUS, con una agenda enfocada en medidas de protección al usuario y en mecanismos de control del transporte urbano.

Según lo informado, en el encuentro se resaltó la apertura al diálogo y la búsqueda de acuerdos con organizaciones civiles para canalizar reclamos y mejorar la experiencia diaria de quienes utilizan el servicio.

Propuestas presentadas por la entidad

Durante la reunión, FODECUS planteó tres líneas de acción:

Control intensivo: mayor fiscalización de la frecuencia y la calidad del servicio.

Veedores ad honorem: un equipo de 50 personas para colaborar en tareas de control.

Transparencia: acceso a herramientas que permitan verificar si el usuario recibe el servicio en condiciones adecuadas.

En el cierre del planteo se expresó: “Escuchar a todos los sectores es fundamental para conciliar, reafirmando el compromiso de proteger al vecino y mejorar su experiencia diaria”.