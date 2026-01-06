Juri reunió áreas clave y puso el foco en tormentas, plataformas y urbanismo

Fernando Arturo Juri reunió a áreas de Gobierno, Arbolado y Limpieza Urbana para delinear tres prioridades de gestión rumbo a 2026, con foco en prevención ante tormentas, actualización de normas y planificación de largo plazo en San Miguel de Tucumán.

En el encuentro, el presidente del Concejo Deliberante —a cargo del Ejecutivo— remarcó que el objetivo es anticiparse a los problemas estacionales y, al mismo tiempo, avanzar con reformas estructurales que ordenen la ciudad y sus nuevos desafíos.

Prevención estival

El primer eje apunta a reforzar tareas de Limpieza Urbana y Arbolado, especialmente en la limpieza de canales y el mantenimiento preventivo para reducir riesgos en épocas de lluvias intensas.

En esa línea, Fernando Arturo Juri sostuvo que el trabajo anticipado “ya dio resultados en las últimas tormentas”, y planteó como meta sostener un esquema de intervención continua para minimizar anegamientos y complicaciones en la vía pública.

Modernización normativa

El segundo punto se enfoca en la reglamentación de plataformas digitales, una discusión que vuelve al centro del debate municipal por su impacto directo en la actividad económica y en la convivencia con sectores tradicionales. Según lo expuesto, la intención es avanzar con una normativa que brinde un marco “justo y necesario” para el sector, incorporando herramientas actuales para ordenar el funcionamiento y dar previsibilidad.

Reforma del Código de Planeamiento Urbano

El tercer eje abre una discusión de fondo: la actualización del Código de Planeamiento Urbano. Juri advirtió que el código vigente “quedó obsoleto” y planteó que el desafío es proyectar una ciudad funcional para las próximas cuatro décadas.

La reforma, anticipó, buscará ordenar el crecimiento, pensar infraestructura y acompañar nuevas dinámicas urbanas sin perder de vista las necesidades cotidianas de los barrios.

Coordinación

En el cierre, el titular del Concejo señaló que mantienen contacto permanente con la intendenta Rossana Chahla, con el objetivo de garantizar que las decisiones y acciones estén alineadas con las demandas de los vecinos y con la agenda prioritaria de la gestión municipal.