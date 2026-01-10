Juri recorrió la Plaza Sarmiento y destacó el valor de los espacios verdes

El presidente del Concejo Deliberante, Fernando Arturo Juri, recorrió la Plaza Sarmiento, ubicada en la intersección de Alberdi y Roca, y remarcó la importancia de sostener y potenciar estos espacios como pulmones verdes para la vida urbana.

Durante la visita, se puso el foco en el rol del urbanismo para mejorar el bienestar cotidiano y en la necesidad de conservar áreas públicas que promuevan encuentro y calidad ambiental.

En el recorrido, Juri subrayó que la plaza es un ejemplo de cómo el urbanismo puede pensarse de manera inclusiva y funcional, con impacto directo en el bienestar de los vecinos y en el uso equitativo del espacio público: “Este espacio es un ejemplo de cómo el urbanismo puede ser inclusivo y funcional para el bienestar de los vecinos”, afirmó.

La actividad contó con el acompañamiento del concejal Eduardo Molina y de Ernesto Nagle. En el lugar, dialogaron con vecinos sobre la importancia de cuidar la plaza y sostener políticas que consoliden y mejoren estos espacios verdes, fundamentales para la comunidad.