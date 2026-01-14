Juri: “Queremos que estas instituciones que transforman la realidad sigan creciendo”

Con una agenda centrada en el trabajo comunitario y la inclusión, el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, doctor Fernando Arturo Juri, recibió a representantes de APAIM Tucumán —Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental— para avanzar en una hoja de ruta conjunta. Del encuentro participó también el concejal José María Franco.

Una institución con 50 años de trayectoria

Durante la reunión, los referentes de APAIM Tucumán compartieron el alcance del trabajo que sostienen desde hace cinco décadas: acompañan a 50 jóvenes y adultos a través de talleres de formación laboral y un Club Deportivo Inclusivo, con propuestas orientadas a la autonomía, la participación y el desarrollo de habilidades.

Entre los puntos abordados, se repasaron las dificultades para sostener espacios de capacitación como carpintería, huerta y gastronomía. En ese marco, Juri expresó: “Conversamos sobre los desafíos que enfrentan para sostener sus talleres de carpintería, huerta y gastronomía. Desde este Concejo Deliberante, asumimos el compromiso de escuchar y buscar los mecanismos para que instituciones que transforman la realidad, como APAIM, sigan creciendo”.