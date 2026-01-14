Vía Tucumán

Juri: “Queremos que estas instituciones que transforman la realidad sigan creciendo”

Junto al presidente del Concejo Deliberante, los referentes de APAIM Tucumán plantearon desafíos para sostener talleres de carpintería, huerta y gastronomía.

Sol Alvarez Natale

14 de enero de 2026,

Juri: “Queremos que estas instituciones que transforman la realidad sigan creciendo”
Juri recibió a referentes de APAIM Tucumán y planteó una agenda de trabajo conjunta

Con una agenda centrada en el trabajo comunitario y la inclusión, el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, doctor Fernando Arturo Juri, recibió a representantes de APAIM TucumánAsociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental— para avanzar en una hoja de ruta conjunta. Del encuentro participó también el concejal José María Franco.

Una institución con 50 años de trayectoria

Durante la reunión, los referentes de APAIM Tucumán compartieron el alcance del trabajo que sostienen desde hace cinco décadas: acompañan a 50 jóvenes y adultos a través de talleres de formación laboral y un Club Deportivo Inclusivo, con propuestas orientadas a la autonomía, la participación y el desarrollo de habilidades.

Entre los puntos abordados, se repasaron las dificultades para sostener espacios de capacitación como carpintería, huerta y gastronomía. En ese marco, Juri expresó: “Conversamos sobre los desafíos que enfrentan para sostener sus talleres de carpintería, huerta y gastronomía. Desde este Concejo Deliberante, asumimos el compromiso de escuchar y buscar los mecanismos para que instituciones que transforman la realidad, como APAIM, sigan creciendo”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS