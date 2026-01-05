Juri a cargo de la intendencia de San Miguel de Tucumán

El doctor Fernando Arturo Juri, presidente del Concejo Deliberante de la Capital, se encuentra a cargo de la intendencia de San Miguel de Tucumán por la licencia anual de la intendenta Rossana Chahla. En tanto el radical Leandro Argañaraz se encuentra a cargo de la presidencia del cuerpo deliberativo.Cabe señalar que el último acto en el que estuvieron la intendenta y Juri fue el22 de diciembrede 2025, en el lanzamiento de la Comisión Especial para la Reforma del Código de Planeamiento Urbano. Juri destacó en esa ocasión de “después de más de 25 años, decidimos actualizar las reglas de nuestra ciudad para proyectar la ciudad del futuro”. Luego se preguntó: ¿Por qué es importante?. Y agregó: El código actual es de 1998 y quedó obsoleto ante el crecimiento de la ciudad. Buscamos una ciudad sustentable, moderna y sin barreras arquitectónicas. Queremos “ciudades al alcance de la mano”: que cada vecino tenga servicios, salud y educación cerca de su hogar".