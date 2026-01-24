Juraron las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros

En la Casa de Gobierno, y presidido por el gobernador Osvaldo Jaldo, se realizó el acto de toma de juramento de las nuevas autoridades de la Caja Popular de Ahorros.

En esa ceremonia, Guillermo Alfredo Norry asumió como interventor y Antonio Daniel Bustamante como subinterventor de la entidad.

Según destacó Jaldo en sus redes, la designación responde a criterios institucionales vinculados a la conducción de una entidad considerada estratégica para la provincia. Desde el Gobierno provincial señalaron que administrar la Caja Popular de Ahorros implica una responsabilidad de gran magnitud y requiere gestión eficiente y compromiso.

“En esta nueva etapa, el objetivo es consolidar los aspectos positivos de la gestión, profundizar los avances alcanzados y corregir aquello que resulte necesario mejorar, con el fin de fortalecer el funcionamiento de la institución y su rol dentro del Estado provincial” indicó el gobernador.

Una entidad centenaria dentro del esquema público

Sobre la el organismo, el mandatario explicó que “La Caja Popular de Ahorros, creada en 1915, es una institución centenaria que mantiene su carácter público y cumple una función relevante dentro del sistema económico y financiero de Tucumán, contribuyendo además al fortalecimiento del sistema de salud pública provincial".

“Ratificamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo las instituciones de la provincia, adoptando decisiones responsables y promoviendo una gestión orientada al bien común, para que la Caja Popular de Ahorros continúe siendo una herramienta al servicio del desarrollo de Tucumán y del bienestar de todos los tucumanos y tucumanas“, cerró Jaldo.

La ceremonia reunió a autoridades provinciales y nacionales y marcó el inicio de una etapa.

Presencias institucionales

El acto contó con la participación del gobernador Osvaldo Jaldo y de autoridades provinciales, municipales y nacionales. Estuvieron presentes el vicegobernador Miguel Acevedo; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; la senadora nacional Beatriz Ávila; las diputadas nacionales Elia Fernández y Gladys Medina, y el diputado nacional Javier Noguera.

También participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Aldo Salomón; el vicepresidente segundo, Alfredo Toscano; ministros del PE; el ex interventor José Díaz y el ex subinterventor Darío Amatti; el jefe y subjefe de Policía, Joaquín Girvau y Roque Yñigo; además de intendentes, legisladores, concejales y secretarios de Estado.