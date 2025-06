Julieta Ortega visito lugares de Lules

Julieta Ortega, la hija de Ramón “Palito” Ortega visitó la casa donde vivia el cantante en el ex ingenio Mercedes en Lules. Esta ubicada en la avenida Ramón Ortega, a unas cuadras de la ruta 38, en la zona Sur-Este de la ciudad. La artista también visitó la vieja Estación del Ferrocarril Belgrano, que está casi en el centro de la ciudad. En todo momento estuvo acompañada por el conocido periodista y locutor Ariel Fernández, uno de los pocos amigos personales que tiene Palito Ortega en la provincia.

El ex ingenio y la estación de trenes eran los lugares elegidos para las tareas de lustrador y de vendedor de “cubanitos” en esa ciudad de Palito, historias contadas durante su gestión como gobernador de la provincia en el periodo 1991-1995.

Las fotos fueron publicadas por la intendente de Lules, Marta Albarracín.

La casa donde vivió Palito Ortega y la ex Estación de TrenesLa casa donde vivió Palito Ortega y la ex Estación de TrenesLa casa donde vivió Palito Ortega y la ex Estación de Trene