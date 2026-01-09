Juegos y deporte en la Colonia FACDEF

La propuesta de verano de la Colonia de Vacaciones de la Facultad de Educación Física (FACDEF) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ofrece jornadas pensadas para que niñas y niños disfruten del receso con actividades recreativas y deportivas, espacios de aprendizaje compartido y dinámicas orientadas al cuidado y la diversión.

Rutinas diarias con recreación y deporte

Cada encuentro combina propuestas ligadas al movimiento y al juego, con actividades planificadas para estimular la participación, el compañerismo y hábitos saludables. La colonia se plantea como un espacio para jugar y aprender en un entorno de convivencia.

Jornadas especiales y celebración de Reyes

Dentro del cronograma, la colonia también suma días temáticos. Entre ellos, se destacó una jornada especial dedicada a celebrar Reyes Magos, con actividades que buscaron recrear la magia de esa fecha y fortalecer el clima de encuentro.