Vía Tucumán

Juegos y deporte en la Colonia FACDEF

La iniciativa de la UNT ofrece jornadas recreativas y celebraciones especiales, como la dedicada a Reyes Magos.

Sol Alvarez Natale

9 de enero de 2026,

Juegos y deporte en la Colonia FACDEF
Con propuestas lúdicas y deportivas, el espacio promueve convivencia, disfrute y hábitos saludables durante el verano.

La propuesta de verano de la Colonia de Vacaciones de la Facultad de Educación Física (FACDEF) de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) ofrece jornadas pensadas para que niñas y niños disfruten del receso con actividades recreativas y deportivas, espacios de aprendizaje compartido y dinámicas orientadas al cuidado y la diversión.

Rutinas diarias con recreación y deporte

Cada encuentro combina propuestas ligadas al movimiento y al juego, con actividades planificadas para estimular la participación, el compañerismo y hábitos saludables. La colonia se plantea como un espacio para jugar y aprender en un entorno de convivencia.

Jornadas especiales y celebración de Reyes

Dentro del cronograma, la colonia también suma días temáticos. Entre ellos, se destacó una jornada especial dedicada a celebrar Reyes Magos, con actividades que buscaron recrear la magia de esa fecha y fortalecer el clima de encuentro.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS