Juegan el domingo: Social Boroquímica de Campo Quijano y Tucumán Central

El próximo domingo se realizrá las las semifinales del Torneo Regional Amateur entre Social Boroquímica de Campo Quijano y Tucumán Central de esta ciudad. El primer partido se realizará en esa población salteña.Tucumán central anunció que inició sus entrenamientos con mira a ese partido que tendrá lugar este domingo.La entidad de Villa Alem difundió un comunicado sobre su balance de 2025 . El texto es el siguiente:“Hace 2 años ascendimos, y el “Rojo” se puso en marcha hacia un nuevo desafío, y en este 2025 que se va, ¡logramos la hazaña! Dimos la vuelta de campeones, y fue un año para recordar.Gracias a TODOS los que fueron parte de este sueño hecho realidad . A los jugadores, a los más peques que sueñan en grande, a los más grandes que dan el ejemplo, a los dirigentes que trabajan incansablemente, a los trabajadores del club que ponen el corazón, a las familias que nos acompañan en cada partido, y a todo el Rojo de Villa Alem que vibra con nosotros... ¡GRACIAS! Este no es solo un club, es una FAMILIA. Los esperamos el año que viene con los brazos abiertos, con nuevos objetivos, metas y sueños por cumplir . ¡Que el 2026 llegue cargado de cosas buenas para todos: salud, amor, unión y muchos títulos más!

Gracias por ser parte del Rojo!