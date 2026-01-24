Jubilaciones: piden acelerar trámites en Tucumán y sostener la coordinación con Nación

El gobernador Osvaldo Jaldo planteó la necesidad de agilizar trámites jubilatorios en Tucumán y sostuvo que la vía para dar respuestas a los beneficiarios es mantener un trabajo conjunto con el Gobierno nacional. Sus definiciones se dieron tras la designación de Alejandro Trapani como gerente regional de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en el marco de la intervención del organismo.

Designaciones nacionales y límites de competencias

Al referirse a los nombramientos dentro de la estructura nacional, Osvaldo Jaldo marcó una postura de respeto por las atribuciones del Ejecutivo nacional y por la división de responsabilidades entre jurisdicciones.

“Los cargos nacionales son una facultad exclusiva del señor Presidente de la Nación, Javier Milei. No me va a consultar a mí a quién va a designar en los cargos nacionales”, afirmó.

En esa misma línea, insistió en que la provincia no busca interferir en decisiones que corresponden a la Nación: “Si me llega a consultar, le voy a decir que es una facultad exclusiva suya. Nosotros estamos para ayudar, no para cogobernar la Nación”.

Trámites previsionales y demoras

El mandatario señaló que existe una agenda de trabajo orientada a reducir demoras en gestiones previsionales y remarcó la necesidad de sostener canales institucionales activos con el organismo.

“Nosotros somos dialoguistas para ayudar”, expresó, al tiempo que indicó que hay coordinación con ANSES y autoridades nacionales.

En ese marco, reconoció dificultades en los tiempos de respuesta y habló de tareas en curso para revertirlas: “Tenemos gente trabajando para agilizar algunos trámites jubilatorios en ANSES, porque sabemos que estamos un poco demorados”.

Llamado a coordinación entre niveles del Estado

Hacia el cierre, Osvaldo Jaldo convocó a reforzar una dinámica de cooperación entre distintas áreas para concretar soluciones concretas.

“Hay que trabajar en equipo: provincia, Nación, reparticiones provinciales y nacionales, para llegar con soluciones concretas a la gente”.