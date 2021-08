En el marco de la campaña electoral de cara a las PASO, que se realizarán el próximo 12 de septiembre, esta tarde el gobernador de la provincia, Juan Manzur encabezó un encuentro en las instalaciones del Ex Cine Monumental de la capital, organizado por el presidente del Ente de Infraestructura, Christian Rodríguez. En el acto también estuvo presente la secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, Gabriela Torres.

El gobernador comenzó agradeciendo a Rodríguez, “por abrirme las puertas de su casa, por el compromiso, porque cuando otros dirigentes saltaban del barco y sacaban los pies del plato usted más que nunca mantuvo los dos pie en el mismo plato. Eso es lo que somos nosotros, firmes a las convicciones, a nuestro espacio político. Leales a nuestro Presidente de la Nación Alberto Fernández y a Cristina Fernández”.

“Por la pandemia el mundo se paró. Tucumán y Argentina no son una isla por lo que tuvimos que cuidar a nuestra gente, y a veces tuvimos que tomar decisiones que no nos gustaban porque había que prohibir cosas. Lo hicimos para que no se sigan enfermando, para cuidarlos, y nos dolía el alma cuando decían: ´ ¡Otra vez tenemos que volver a encerrarnos en casa!´. Y a veces me decían: ´gobernador, usted pidiéndole a la gente que se quede en la casa. Está pagando un costo político muy alto´. Es verdad, pero hoy les vuelvo a repetir que como gobernador de esta provincia y para salvar la vida de nuestra gente estoy dispuesto a pagar los costos políticos que hagan falta”, manifestó el gobernador.

Del acto participaron el diputado nacional y precandidato a senador nacional, Pablo Yedlin y las legisladoras y precandidatas a senadoras nacionales Sandra Mendoza y Sara Assán. También estuvieron presentes Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo Social; Gerónimo Vargas Aignasse, legislador; Reinaldo Jiménez, secretario de Acción Política; Samuel Semrik, titular del Ipla; Fernando Juri, presidente del Concejo Deliberante capitalino; José Luis Coronel, concejal de la capital y los dirigentes peronistas Esteban Dumit, Luis Marcuzzi y José María Franco.