José Ascárate encabezó la audiencia pública del ERSEPT

La revisión tarifaria integral del servicio eléctrico sumó el pasado lunes una postal especial: auditorio colmado, conexión virtual activa y más de 40 expositores que se inscribieron para dejar sentada su posición ante el Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT.

En la audiencia pública, usuarios, entidades intermedias, asociaciones de consumidores, universidades y consultores participaron de un debate que el ente regulador definió como una etapa clave antes de avanzar con el cuadro tarifario que regirá durante los próximos cinco años.

El interventor del organismo, ingeniero José Ricardo Ascárate, lideró el encuentro, junto a la doctora Laura María Duarte y el doctor Ricardo Santoro.

Ascárate: “Lo que definamos acá regirá los próximos 5 años”.

Resumió el clima del inicio una frase del titular del Ente: “Arrancamos a las 9 de la mañana con el salón colmado... con la presencia de entidades intermedias, asociaciones de usuarios, universidades, consultores, inclusive con la Intervención de una entidad del sur de Brasil”, indicó.

Ascárate hizo una aclaración central sobre el alcance del mecanismo: “la audiencia pública no tiene como propósito en si misma fijar un cuadro tarifario. Tiene la intención de lo que nos ha pedido el Gobernador de la Provincia de Tucumán, que es escuchar a todos, y además de eso, darle la oportunidad a que cualquiera pueda opinar y corregir los errores, si los tuviéramos, en materia de cuadro tarifario, porque lo que definamos en partir de acá es lo que va a regir en los próximos 5 años”.

Durante la jornada también actuaron como instructores de la audiencia la doctora Adriana Osores, el doctor Leonardo von Büren, la doctora Elena Peluffo y el doctor Gonzalo Lucchini. Por la distribuidora, la representación principal estuvo a cargo del gerente general, Ernesto San Miguel.

Dos ejes en discusión: inversión y accesibilidad

En el balance del ERSEPT, el futuro cuadro tarifario deberá sostener dos columnas: un plan de inversiones que acompañe el crecimiento de la provincia y una tarifa accesible para los usuarios.

Con presencia de usuarios y entidades, el organismo apuntó a equilibrar obras obligatorias e impacto en el bolsillo.

En esa línea, el ente remarcó que el debate también puso el foco en la calidad del servicio en el interior, donde —según se planteó en la audiencia— los cortes y los problemas de tensión golpean con mayor fuerza.

En palabras del interventor, el punto sensible tiene impacto directo en la vida cotidiana: “Tenemos un nivel de cortes que es mucho mayor acá, y de disminuciones no solo de frecuencia de corte u horas de corte, sino de variabilidad de tensiones. Esto hace que la gente que menos tiene sea la que más pierda cuando se le rompe un artefacto. Esto es lo que tenemos que nivelar, en eso también estamos de acuerdo en que debe corregirse sobre todo el nivel de inspección y de controles”.

Otro dato que se mencionó fue el alcance estimado del POI (Plan de Inversiones Obligatorio): se proyecta un total anual de 35 a 40 mil millones de pesos en obras y refacciones.

Lo que viene: respuestas y nuevo cuadro

Tras la audiencia, el organismo anticipó que responderá todas las inquietudes y opiniones recibidas y que serán consideradas en el proceso.

De acuerdo con lo informado, entre febrero o marzo podrían estar definidas las condiciones para dictar un nuevo cuadro tarifario. El cierre incluyó un agradecimiento a las gerencias del ente regulador, instituciones públicas, organismos de defensa de usuarios y al público que participó.