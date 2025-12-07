La jornada “Navidad Sin Gluten” para Garantizar Inclusión Alimentaria en Tucumán se centró “en brindar herramientas prácticas y apoyo emocional a familias con personas celíacas, con el objetivo de promover una Navidad segura e inclusiva”. La actividad fue organizada y dirigida por la Secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local y contó con la participación de la Directora de Políticas Alimentarias, Ana Maria Esparrell, y los equipos técnicos de la Secretaría que dependen del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Federico Augusto Masso.Oficialmente se informó que en “la jornada ,tras el registro inicial, los participantes recibieron un desayuno libre de gluten, con la correspondiente presentación de los conceptos de menú seguro.Más adelante “el equipo de la Fundación FUCACE ofreció una clase demostrativa de cocina navideña sin gluten, enseñando la preparación de recetas típicas como pan dulce y pan de miga. Se hizo hincapié en técnicas fundamentales para evitar la contaminación cruzada y la correcta identificación de ingredientes aptos para celíacos”. Además hubo exposiciones sobre “ejercicios guiados de estiramiento y respiración para renovar la energía de los asistentes” y un “abordaje psicológico y nutricional, reconociendo que la alimentación libre de gluten impacta en los vínculos y la economía familiar”.