Jornada de asistencia social en Famaillá

En una nueva jornada de trabajo territorial, la Municipalidad de Famaillá concretó una entrega de beneficios destinada a vecinos de la ciudad, en una actividad articulada con el área social del municipio y con el acompañamiento de autoridades locales.

Asistencia y trámites en una misma jornada

El operativo tuvo como objetivo acercar respuestas concretas a familias que necesitan acompañamiento para resolver gestiones y acceder a distintos beneficios. En ese marco, desde el entorno de la concejal Fátima Zuluaga remarcaron la continuidad del trabajo en territorio y el contacto directo con los vecinos como eje de la agenda diaria.

Durante la entrega estuvieron presentes el intendente doctor Enrique Orellana y la legisladora Patricia Lizarraga, junto a responsables del área social municipal: la directora de Desarrollo Social Beatriz Romano, la subdirectora Claudia Ruiz y la coordinadora Rita Brea, quienes participaron de la organización y el acompañamiento de la actividad.

Trabajo en territorio para acercar soluciones

Con este tipo de acciones, el municipio busca sostener una presencia activa en los barrios, facilitando el acceso a beneficios y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los equipos que intervienen en el acompañamiento social.