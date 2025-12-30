Vía Tucumán

Jornada de asistencia social en Famaillá

El Municipio concretó una nueva instancia de apoyo a familias de la ciudad, con presencia de equipos técnicos y referentes del área social para ordenar trámites y acercar respuestas.

Redacción Vía Tucumán

30 de diciembre de 2025,

Jornada de asistencia social en Famaillá
En una nueva jornada de trabajo territorial, la Municipalidad de Famaillá concretó una entrega de beneficios destinada a vecinos de la ciudad, en una actividad articulada con el área social del municipio y con el acompañamiento de autoridades locales. Asistencia y trámites en una misma jornada El operativo tuvo como objetivo acercar respuestas concretas a familias que necesitan acompañamiento para resolver gestiones y acceder a distintos beneficios. En ese marco, desde el entorno de la concejal Fátima Zuluaga remarcaron la continuidad del trabajo en territorio y el contacto directo con los vecinos como eje de la agenda diaria. Durante la entrega estuvieron presentes el intendente Doctor Enrique Orellana y la legisladora Patricia Lizarraga, junto a responsables del área social municipal: la directora de Desarrollo Social Beatriz Romano, la subdirectora Claudia Ruiz y la coordinadora Rita Brea, quienes participaron de la organización y el acompañamiento de la actividad. Trabajo en territorio para acercar soluciones.

En una nueva jornada de trabajo territorial, la Municipalidad de Famaillá concretó una entrega de beneficios destinada a vecinos de la ciudad, en una actividad articulada con el área social del municipio y con el acompañamiento de autoridades locales.

Asistencia y trámites en una misma jornada

El operativo tuvo como objetivo acercar respuestas concretas a familias que necesitan acompañamiento para resolver gestiones y acceder a distintos beneficios. En ese marco, desde el entorno de la concejal Fátima Zuluaga remarcaron la continuidad del trabajo en territorio y el contacto directo con los vecinos como eje de la agenda diaria.

Durante la entrega estuvieron presentes el intendente doctor Enrique Orellana y la legisladora Patricia Lizarraga, junto a responsables del área social municipal: la directora de Desarrollo Social Beatriz Romano, la subdirectora Claudia Ruiz y la coordinadora Rita Brea, quienes participaron de la organización y el acompañamiento de la actividad.

Trabajo en territorio para acercar soluciones

Con este tipo de acciones, el municipio busca sostener una presencia activa en los barrios, facilitando el acceso a beneficios y fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los equipos que intervienen en el acompañamiento social.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS