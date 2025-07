Jorge Garber: “Sin Vialidad no hay rutas que resistan”

Con la disolución de Vialidad Nacional como telón de fondo, el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción, Jorge Garber dialogó con el periodista Germán Valdez sobre el impacto del recorte en la obra pública, el deterioro de las rutas y el retiro del Estado en áreas estratégicas. A lo largo de la entrevista, Garber alertó sobre la paralización de proyectos en el NOA, compara el modelo argentino con el norteamericano y explica por qué considera “irreemplazable” la estructura técnica del organismo que buscan eliminar desde el gobierno de Javier Milei.

-¿Cómo tomó usted esta decisión del Gobierno nacional de disolver Vialidad Nacional?

-“La Dirección Nacional de Vialidad es una institución que se ha encargado durante décadas en la República Argentina de diseñar, proyectar, construir, sostener, mantener y fiscalizar el estado de las rutas en todo el país. Argentina tiene una red primaria de aproximadamente 40 000 km que controlaba Vialidad. Eso genera una conectividad desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego. Sin un ente que genere todo este tipo de actividades interrelacionadas, tendrán que poner otro, porque esto no puede, no solamente avanzar, sino mantenerse. Vialidad tiene mucha gente valiosa y, si había una estructura corrupta como parece que había en aquella época de los Kirchner, hay que extirparla de raíz, que sea juzgada y que termine en la cárcel si tiene que terminar. Pero, de ahí, hay una estructura técnica que para mí es irreemplazable y la que más sabe de caminos y vías de comunicación en la República Argentina".

“Ahora, lo más preocupante, al margen de que acá en el norte, en Tucumán, paralizadas un montón de obras: la autopista Tucumán–Las Termas, el acceso a El Bracho, varias rutas nacionales, es que, por otro lado, el Gobierno de la Provincia se ha hecho cargo de otras rutas provinciales, como la 307 y la 323, que asumió seguir la construcción y la terminación, porque ya se veía cuál era la postura del Gobierno nacional en cuanto a esto. Me preocupa muchísimo el estado de las rutas. Basta ir a Salta y ver el tramo de Rosario de la Frontera–Metán: está destruido, es un peligro. La seguridad vial es lo que está en juego“.

“¿Usted sabe cuál es la razón por la cual demolieron la Casa Histórica? Porque la que está hoy no es la original; la Casa Histórica que tenemos ahora es una réplica, tristemente. ¿Sabe por qué? Por falta de mantenimiento. Aquella casona donde se juró la independencia quedó en el olvido porque no había conciencia patrimonial, salvo el Salón de la Jura. El resto se cayó a pedazos, y eso va a pasar con todo. Pasa en Roma: son ruinas las que quedan; si hubiesen mantenido el Coliseo y no lo hubiesen usado de cantera, hoy sería no una ruina, si no un emblema. Y lo mismo va a pasar con las rutas; si no se las mantiene, el tránsito las degrada día a día. Eso, al margen de tener rutas inseguras para la producción, el turismo y el tránsito, va a ser un arma para cualquiera que salga en su vehículo".

-¿Me repite el tramo de Salta que está intransitable?

-“Rosario de la Frontera–Metán. Está intransitable. Por ahí salen muchos camiones cargados, la producción…"

-Le pregunto porque los detractores del peronismo en Tucumán dicen “Anda a la ruta de Salta”.

-Me parece que no van a Salta hace rato. Tal vez tengan una ruta mejor en otro lado, yo no voy hace rato por Cachi ni a Jujuy. Pero ese tramo es de los peores que he transitado en los últimos tiempos, lo he transitado hace unos meses y me llamó la atención el mal estado“.

-Usted convive con el mundo empresario. ¿Qué opina de que el Estado se retire de vivienda, Vialidad, hospitales?

-“Hay que entender bien el concepto y qué está haciendo este Gobierno. Conceptualmente, estoy a favor de un Estado moderadamente chico. Pero este Presidente se compara mucho con Estados Unidos y, allí, Donald Trump que es su modelo, apostó a la obra pública, a la reconstrucción y a la generación de nuevas grandes obras. Estados Unidos no tiene empresas del Estado, me parece bien. Pero sí entes de control implacables que funcionan, y hacen que todo lo privado esté al servicio de la comunidad. Esos son los modelos que funcionan".

-Acá el Estado no tiene empresa constructora, pero contrata privados.

-“Lo mismo pasa en EE.UU. Un ente define, licita y controla. Se hace le proyecto y se licita a varias empresas multinacionales. Así se desarrollaron gran cantidad de emprendimientos. La iniciativa la toma el estado, y el privado se siente incentivado para invertir y generar puestos de trabajo”.

-El tramo Merco Frut de la ruta 9 está parado.

-“Sí. Se avanzó, se frenó por falta de fondos. La autopista Tucumán–Las Termas tiene la traza señalizada; primero se frenó por cuestiones técnicas, que fueron resueltas. Lo que pasa hoy es que está todo paralizado por falta de fondos de Nación. El Gobierno provincial se hizo cargo de algunas cosas, priorizando educación, seguridad, rutas, vías de comunicación, turismo, producción, viviendas, servicios, SAT… pero los fondos nacionales no llegan para este tipo de obras“.

-Estos tramos como otros van a quedar paralizados...

-“Despidieron al secretario de Transporte de la Nación. En ese proceso, quedó de rehén la licitación del Aeropuerto de Tucumán. Porque con ese despido, el ORSNA (Organismo que regula y controla al concesionario de todos los aeropuertos del país que es Aeropuertos Argentina 2000) quedó sin director“.

“Aeropuertos 2000 ya había elevado un listado de empresas calificadas para el aeropuerto Benjamín Matienzo. Llegaron las carpetas al ORSNA para que las revise, de el ok y siga el proceso licitatorio. Estamos hace más de un mes y medio sin director que firme la prosecución y eso trabó la apertura del sobre 2, que es el sobre oferta. Así están muchos entes del país”.

-¿Su empresa está en ese proceso?

-“Calificamos y estamos a la espera del visto bueno para la apertura del sobre oferta”.