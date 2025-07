Jorge Berreta: “Hoy el transporte en Tucumán es una perla en el interior del país”

En ese tramo inicial de la entrevista que mantuvieron el periodista Germán Valdez (Primer Plano, Canal 10), el presidente de AETAT, Jorge Berreta, repasó los avances logrados en materia de transporte público en Tucumán y destacó el rol del gobierno provincial, los empresarios y los trabajadores. También analizó el panorama nacional y advirtió sobre la caída de pasajeros, el impacto de la crisis económica y la necesidad de una reforma integral del sistema.

-Si tuviera que definir hoy el sector del transporte en Tucumán, ¿Cómo lo define?

-“Con muchos avances, mejoras en el servicio, cien unidades nuevas que compró el gobierno, y que quiero aclarar que ya llevamos pagado más de 3.000 millones en cuotas, o sea, que el gobierno está recuperando la plata que invirtió y con eso ayudó a mejorar notablemente la prestación del servicio. Por otro lado, inversión privada. En el área provincial se está instalando un sistema integral, no un sistema de cobro, un sistema integral con gestión de flota y pagos abiertos. En el área metropolitana, las líneas 100 a la 142, ya están funcionando con débito, crédito, QR, recarga de tarjetas físicas, con todas las billeteras virtuales: Mercado Pago, Naranja X, etcétera, que facilita al usuario el pago del viaje”.

“Debo dar la noticia de que este lunes próximo pasado se comenzó a instalar el área rural o el área interior del país, también con el mismo sistema. Y si vamos al general del transporte, en San Miguel de Tucumán, el municipio instaló SUBE, lo cual es notorio en la calle. Aquel que no quiera ver, que no lo vea, pero la realidad es notoria: la mejora en el trabajo en conjunto por parte del gobierno, o de los gobiernos y del sector empresario”.

“Ahora, si usted me pregunta cómo estamos económicamente, y bueno, no somos ajenos a esta crisis nacional”.

-¿Económica o financiera?

-“Económica. Esto ya es económico, económico, financiero. A ver, si bien a nivel nacional se ha manejado el valor del dólar, que ahora está subiendo, está más cerca del techo que del piso. Se ha manejado, se ha bajado la inflación. Lo que llaman la economía macro... En la de todos los días la gente está pasando necesidades inmensurables. Bajaron los consumos. El 25 o el 30% menos de pasajeros en el área que trabajo yo, en el sector del transporte público. Pero usted habla con el verdulero, le bajó un 30 o 40%, las carnicerías bajaron un 30 o 40%. Las industrias, las pymes las están destrozando. Están destrozadas la mayoría de las pymes”.

“Yo entiendo que el gobierno nacional tiene que hacer otra cosa. Entiendo que no tiene que entrar (y este es un parecer mío) en esta disputa. Ya pasó. Yo estaba escuchando a Baby Etchecopar la otra vez. Ya pasó la Yuyito, ya pasó Fátima, ya pasó Conan, ya pasó Cristina, está presa, ya pasaron las bombas de humo. Creo que ahora debe gobernar para todos los argentinos y con todos los argentinos. Estamos de acuerdo y valoramos muchísimas medidas de inicio. Bueno, ahora se tienen que acordar de la gente“.

“La otra vez escuchaba a un político nacional que decía: “Hay tranquilidad.” Ojo que no sea la tranquilidad del cementerio. Es metafórico esto. Pero bueno, acá podemos decir, en el área que puedo hablar en nombre de todos, que el interior del país sufre constantes paros, medidas de fuerza, incumplimiento en los salarios, por lo cual está mucho más grave que Tucumán. ¿Por qué? Porque acá hay un trabajo en conjunto“.

“Al señor gobernador le interesó que todos los tucumanos tengan transporte, que los chicos puedan ir al colegio de forma gratuita, que los jubilados tengan 16 viajes por mes y nosotros venimos haciendo el esfuerzo. Ahora sí, estamos en una alerta económica, estamos analizando medidas. ¿Cómo seguir adelante? Vamos a seguir mejorando. Sí, es mejor el servicio, sí hay mayor tecnología en todos los aspectos porque hay gestión de flotas, localización de unidades, pagos abiertos y todo lo demás que mencioné. Pero bueno, estamos alertas como está el país, donde ha bajado el consumo y la producción en todos los ítems. Este es un servicio público, el cual está regulado y venimos haciendo todos los esfuerzos para mantenerlo y así lo vamos a hacer".

-Usted habla de crisis, pero cuando uno ve las encuestas dicen “Milei está peleando, Milei puede ganar, Milei ganó en la Capital Federal”...

-“Está bien. Estamos en democracia. Cada uno decide. Pero hay algo que quiero decir. Yo he apoyado desde el trabajo, desde levantarme a las 5 de la mañana, he acompañado medidas. He valorado situaciones al principio. También he criticado al gobierno de Alberto Fernández y al de Macri. Creo que lo que hay es un gran rechazo a lo que pasó, más que apoyo a lo que está pasando“.

“¿Qué pretendemos los ciudadanos de bien o los que nos dedicamos a trabajar? Que al gobierno nacional le vaya bien, pero le vaya bien con todos adentro: las provincias, los municipios, los ciudadanos, los jubilados, los que necesitan remedios y no los tienen. Eso es lo que pretendemos".

“En este momento hay hambre, hay necesidades. Toda la producción bajó, todo el comercio bajó en sus ventas. La economía interna está devastada. Si no hubiese sido por los gobiernos que asumieron, como el del gobernador (Osvaldo) Jaldo y la intendenta (Rossana) Chahla, que con medidas concretas que afianzaron el transporte, hoy no habría transporte en Tucumán“.

“En el interior del país hay paros, empresas en concurso, líneas detenidas. La línea 148, histórica, estuvo de paro. Valoremos lo que tenemos en Tucumán. Con dificultades, sí. No es un momento fácil. Pero en materia de transporte, hoy Tucumán es una perla“.

-¿Por qué dice que es una perla?

-"¿Por qué digo perla? Porque en el interior del país están sucediendo medidas de fuerza, incumplimientos de pago, quitas de servicio constantemente. Acá hubo acción conjunta del gobernador, empresarios y trabajadores. En momentos conflictivos llegamos a acuerdos para que no haya medidas de fuerza. Los chicos viajan gratis: 50% lo cubre el gobierno, 50% las empresas. Los jubilados también, con 16 viajes por mes“.

-¿Y sobre las calles en San Miguel de Tucumán?

-“Se mejoraron muchas calles. Algunas se hicieron a nuevo, sobre todo en los barrios. No estoy en condiciones de evaluarlo todo, pero debo valorar que se trabajó en barrios de difícil acceso. ¿Falta? Sí. Pero si no fuese por las políticas del gobierno provincial, que tomó el toro por las astas, hoy no habría transporte“.

(La entrevista continúa en la segunda parte, con los temas de tarjetas SUBE, sistema Independencia, recorridos, Uber y motos)