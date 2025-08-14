Jaldo y Olijela del Valle Rivas

“Unimos a nuestro movimiento para defender a Tucumán y para darle a la Argentina el triunfo más grande. Esta no es una elección más: el 26 de octubre está en juego el destino de nuestra provincia y de la Nación. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vendrán. Y lo haremos con la fuerza de un pueblo que no olvida que la democracia recuperada en 1983 nos devolvió el derecho a elegir y ser elegidos, y que hoy nos convoca a defenderla con la unidad como bandera”. Esto sostuvo el gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo cerrando un dia de mucha intensidad con el lanzamiento de la lista de candidatos a diputados nacionales para el 26 de octubre. Pero más que nada, sus palabras son justificando su decisión de ser candidato en primer término por el peronismo para las próximas elecciones. Es la primera, desde la vuelta de la democracia, que un gobernador en la provincia se presenta como candidato a diputado nacional o a jugar el prestigio de su gestión.

ya en dos ocasiones fue candidato a diputado nacional y en la anterior fue cuando ejercía el cargo de vicegobernador.

Este dirigente oriundo de Trancas, se inició de la mano de la ex senadora nacional y figura fuerte del peronismo, en las década del 80 y 90, como fue Olijela del Valle Rivas.

Disputó todos los cargos posibles en distintas elecciones, desde concejal hasta la máxima autoridad provincial.

Jaldo debe ser el único peronista que viene desde la vuelta de la democracia y que sabe que el PJ se mueve a través de mística y militancia, con el cara a cara y visitando pueblos por pueblos.