Jaldo y Monteoliva definieron nuevas líneas de acción en seguridad para Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo en Buenos Aires una reunión de trabajo con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, en el marco de un trabajo articulado entre Provincia y Nación para fortalecer las políticas de seguridad en Tucumán. Del encuentro también participó el ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa.

Reunión política y técnica para consolidar el trabajo en seguridad

Según detalló el mandatario provincial, el encuentro tuvo como eje la continuidad y profundización de las acciones conjuntas que se vienen desarrollando en el territorio.

Al finalizar la reunión, Jaldo afirmó: “Coincidimos en que debemos consolidar lo que venimos haciendo”.

“Fue una reunión positiva. Es la primera provincia que visita a la actual ministra desde su asunción. Fue cordial y amena, y desde ambas partes demostramos hechos concretos en el trabajo que venimos realizando”.

En diálogo con el diario La Gaceta, el Gobernador destacó el análisis compartido en torno al “Operativo Lapacho”: “Los indicadores demuestran que el trabajo que se ha venido haciendo es importante, pero quizás no suficiente, porque si bien venimos realizando controles en vía terrestre, es necesario tener una mirada más regional, coordinado además con el Gobierno nacional”.

Más control aéreo y uso público de bienes secuestrados

Durante la reunión, el titular del Poder Ejecutivo tucumano planteó nuevas líneas de acción para ampliar la capacidad operativa en la provincia, con especial atención a las rutas del narcotráfico y al ingreso de sustancias ilícitas.

En ese sentido, explicó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento del control aéreo sobre la región: “Las metodologías para el ingreso de sustancias son dinámicas. Por eso es necesario también un control por aire, que, según nos explicaron, la Nación viene haciendo. Pero la radarización de la frontera norte de Tucumán sería muy importante”.

Además, el Gobernador subrayó la importancia de agilizar los procesos administrativos vinculados a los bienes incautados, para que no queden inmovilizados y puedan ser reutilizados en favor del Estado.

“También hemos planteado la toma de decisiones rápidas en lo relacionado a materiales secuestrados, para evitar su deterioro y darles una utilización pública, poniéndolos al servicio de la lucha contra el delito, como vehículos, cubiertas y otros elementos”.

Desde el Gobierno nacional, la ministra Alejandra Monteoliva también se refirió al encuentro a través de sus redes sociales, resaltando la importancia de la coordinación con las provincias: “Me reuní con el Gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y con el Ministro de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa. Coordinamos las estrategias de seguridad para sostener en la provincia la doctrina de seguridad y orden, garantizando tranquilidad y protección para los tucumanos”.

Tanto Nación como Provincia coincidieron en dar continuidad a la coordinación operativa, sostener los dispositivos de control en territorio y avanzar en herramientas que permitan respuesta rápida ante el delito, con una mirada regional y federal.

Las autoridades acordaron seguir trabajando en estrategias conjuntas, combinando recursos, información y planificación para robustecer la seguridad en Tucumán y mejorar las condiciones de tranquilidad para la población.