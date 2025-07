Jaldo y Manzur se reencontraron: “Hemos sido elegidos por el pueblo y tenemos responsabilidad institucional”

El gobernador Osvaldo Jaldo destacó la importancia del encuentro institucional con el senador nacional Juan Manzur durante los festejos del 9 de Julio en Tucumán y deslizó que la presencia del exmandatario podría marcar un punto de inflexión en las relaciones políticas dentro del peronismo local. Si bien evitó confirmar conversaciones electorales, sostuvo que “los acercamientos institucionales pueden traer entendimiento político” y volvió a insistir en la necesidad de una unidad partidaria en el oficialismo provincial.

“Le agradezco públicamente al senador Manzur porque esto demuestra la actitud de quienes hemos sido elegidos por el pueblo y tenemos responsabilidad institucional, porque hay fechas en las que sí o sí se debe estar a la par del pueblo”.

A pesar del marco simbólico del 9 de Julio, Jaldo aclaró que no se trató de una instancia para hablar de candidaturas: “No hemos hablado de cuestiones políticas porque ese día el Senador compartió más de tres o cuatro horas en la actividad de los festejos. No había tiempo y tampoco correspondía porque el tiempo que teníamos era para brindárselo a nuestros próceres y fundamentalmente a nuestra querida patria argentina”.

Sin embargo, el Gobernador reconoció que el gesto institucional tuvo también un significado en clave partidaria: “No quiere decir que ese acercamiento institucional no tenga también un mensaje político, no lo vamos a negar, las cosas las decimos como son. Yo creo que los acercamientos institucionales pueden traer entendimiento político, cosa que hasta ayer no sucedía”.

En esa línea, reafirmó el objetivo de construir consenso dentro del peronismo local: “Desde el Partido Justicialista de Tucumán buscamos la unidad. Quizá la oportunidad que nos dio lo institucional el 9 de Julio pueda facilitar en el futuro algún acercamiento en lo político y se pueda conseguir esa unidad. O quizá lo de ayer fue nada más que institucional, quede ahí con un mayor acercamiento y colaboración del senador hacia este gobierno provincial y hacia la gestión nuestra”.

Frente nacional y escenario tucumano

Consultado por la creación del frente nacional Fuerza Patria, conformado por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, Jaldo opinó:

“Ese frente se está haciendo en la provincia de Buenos Aires y yo lo veo muy bien porque eso quiere decir que en las elecciones provinciales de Buenos Aires el peronismo va unido a través de este frente Fuerza Patria”.

A nivel local, el mandatario aclaró: “No tengo información oficial sobre el lanzamiento de esa agrupación en Tucumán”.

Y reafirmó que el justicialismo en la provincia continúa su rumbo bajo su conducción: “En Tucumán el peronismo se presenta como Frente Tucumán Primero. Somos muy respetuosos, podemos ir unidos o no”.

Finalmente, se refirió al inminente lanzamiento de una nueva fuerza electoral en la provincia: “Muestra de ello es que mañana (viernes 11) hay un lanzamiento de otro frente que tiene un alto contenido peronista, al margen que se puedan sumar otras fuerzas porque es un frente, pero es un sector del peronismo. No sé si es disidente, no sé si anti-Milel, no sé si de izquierda o no sé cómo calificarlo. Son ellos quienes de alguna manera en el lanzamiento del frente tendrán que decirle a los tucumanos cuál es su posición, cuál es su propuesta y qué quieren para Tucumán”.