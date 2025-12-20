Jaldo y Chahla acordaron financiamiento para evitar inundaciones en la Capital

El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo para ordenar una agenda común vinculada a obras públicas, financiamiento y proyectos urbanos. El temario incluyó intervenciones para reducir el impacto de las inundaciones, iniciativas para mejorar la circulación vial y líneas de coordinación en seguridad y educación.

Barrio 360 Viviendas y Canal Sur

Uno de los puntos centrales fue la gestión de fondos en Buenos Aires para avanzar con obras relacionadas con la inundabilidad. En ese marco, Rossana Chahla informó que ya está en proceso de licitación una primera intervención en barrio 360 Viviendas, un sector cercano al Canal Sur con antecedentes de anegamientos.

La intendenta sostuvo: “Es una obra para mitigar y paliar la situación de muchas familias. Desde el primer día el gobernador dijo que sí y ahora confirmó su acompañamiento”.

Financiamiento

Según explicó Rossana Chahla, el proyecto cuenta con un presupuesto estimado de 2.000 millones de pesos y se financiará de manera conjunta: 1.000 millones aportados por la Provincia y 1.000 millones por el Municipio.

Además, se evaluaron otras intervenciones necesarias en la zona norte de la ciudad, con alcance para barrios como Sitravi, Margarita y sectores cercanos.

Obras

Durante la reunión también se planteó la necesidad de avanzar en una obra de mayor envergadura, como el Colector Norte, considerada clave para el sistema de drenaje urbano.

En materia de movilidad, Rossana Chahla indicó que conversaron sobre la planificación de un nuevo puente para mejorar el tránsito en avenida Sarmiento, una iniciativa que —según se mencionó— fue de interés para el mandatario provincial.

Parque 9 de Julio

Otro tema tratado fue el concurso del proyecto para la confitería del lago del Parque 9 de Julio. La jefa municipal señaló que Osvaldo Jaldo acertó la elección del proyecto ganador sin saber previamente cuál había sido el seleccionado por el jurado.

Proyección 2026–2027

Con la mirada puesta en el próximo año, Rossana Chahla remarcó que coincidieron en la necesidad de concretar al menos dos obras clave durante 2026, con el objetivo de llegar a fines de ese año y comienzos de 2027 con mayor previsibilidad ante episodios de inundación.

Al hacer un balance del trabajo municipal en 2025, la intendenta afirmó: “Hemos trabajado mucho y se nota, dentro de lo posible, con ingresos finitos. Tucumán sigue siendo una de las provincias que está generando obras”.

Por último, destacó la articulación entre Provincia y Municipio en seguridad y educación, y mencionó acciones previstas para las fiestas de fin de año, con refuerzos en prevención, salud y patrullaje urbano en bicicleta. En ese tramo, concluyó: “Creemos que el trabajo en conjunto es lo mejor para el ciudadano. Hay muchos desafíos por delante y ganas de seguir planificando todo lo que necesita San Miguel de Tucumán”.