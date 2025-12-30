Jaldo y Amado cerraron el año con un balance social y la hoja de ruta 2026

En el último día hábil del año, Osvaldo Jaldo abrió una nueva instancia de evaluación de gestión con su gabinete: esta vez, el eje fue el balance social de 2025 y las líneas de trabajo que se buscan consolidar en 2026. La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en un escenario económico que obliga —según se planteó— a sostener acuerdos, previsibilidad y presencia del Estado.

En el repaso de lo hecho, el ministro puso el acento en el cumplimiento de los compromisos asumidos y en la necesidad de sostener canales activos con los sectores que integran la vida social y laboral de Tucumán.

En ese marco, Amado afirmó: “Hemos llegado a fin de año con el pago del salario, el aguinaldo y el bono; con una buena relación de diálogo con los gremios y las organizaciones sociales. Además, pusimos en marcha el plan Intercosecha provincial para los sectores de FOTIA, FEIA, UATRE y STIA”.

El mensaje buscó destacar un cierre de año con pagos cumplidos y un trabajo de coordinación que, de acuerdo a lo expresado, apunta a amortiguar el impacto de la coyuntura.

Diálogo, credos y estabilidad

Otro de los puntos que se subrayó fue la construcción de acuerdos como herramienta para evitar tensiones y sostener un clima de normalidad institucional.

En esa línea, el ministro remarcó: “La paz social es un eje central de nuestra gestión, junto con la relación permanente con la Iglesia de todos los credos y el trabajo conjunto con cada sector”.

La mención apuntó a reforzar la idea de una agenda sostenida por diálogo permanente y articulación transversal, más allá de las diferencias sectoriales.

Proyección 2026: anticipo de la agenda educativa

Con la mirada puesta en el inicio del próximo año, el encuentro también dejó planteado un cronograma de conversaciones previas al comienzo de clases.

Amado adelantó: “En febrero tendremos reuniones previas al inicio de clases con los sectores de educación, como parte del trabajo anticipado que venimos realizando”.