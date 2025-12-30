Jaldo y Amado cerraron el año con un balance social y la hoja de ruta 2026

En el último día hábil del año, Osvaldo Jaldo abrió una nueva instancia de evaluación de gestión con su gabinete: esta vez, el eje fue el balance social de 2025 y las líneas de trabajo que se buscan consolidar en 2026. La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno junto al ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, en un escenario económico que obliga —según se planteó— a sostener acuerdos, previsibilidad y presencia del Estado.
En el repaso de lo hecho, el ministro puso el acento en el cumplimiento de los compromisos asumidos y en la necesidad de sostener canales activos con los sectores que integran la vida social y laboral de Tucumán.
En ese marco, Amado afirmó: “Hemos llegado a fin de año con el pago del salario, el aguinaldo y el bono; con una buena relación de diálogo con los gremios y las organizaciones sociales. Además, pusimos en marcha el plan Intercosecha provincial para los sectores de FOTIA, FEIA, UATRE y STIA”.
El mensaje buscó destacar un cierre de año con pagos cumplidos y un trabajo de coordinación que, de acuerdo a lo expresado, apunta a amortiguar el impacto de la coyuntura.
Diálogo, credos y estabilidad
Otro de los puntos que se subrayó fue la construcción de acuerdos como herramienta para evitar tensiones y sostener un clima de normalidad institucional.
En esa línea, el ministro remarcó: “La paz social es un eje central de nuestra gestión, junto con la relación permanente con la Iglesia de todos los credos y el trabajo conjunto con cada sector”.
La mención apuntó a reforzar la idea de una agenda sostenida por diálogo permanente y articulación transversal, más allá de las diferencias sectoriales.
Proyección 2026: anticipo de la agenda educativa
Con la mirada puesta en el inicio del próximo año, el encuentro también dejó planteado un cronograma de conversaciones previas al comienzo de clases.