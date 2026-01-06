Jaldo volvió a apoyar la detención del presidente Venezolano Nicolás Maduro

“No podemos desconocer lo que hoy se está pasando en nuestra querida América Latina, no podemos desconocer lo que está pasando en nuestro hermano país de Venezuela, y la verdad que esto no es una cuestión ideológica, ser de derecha o de izquierda, esta no es una cuestión partidaria”. Esto dijo el gobernador Osvaldo Jaldo quien expresó “su apoyo a la ofensiva impulsada por Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que se trata de una acción judicial vinculada a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en la región”.

Luego insistió Jaldo diciendo “que el escenario venezolano debe analizarse desde el respeto a la ley y a las instituciones democráticas, y no desde miradas partidarias”.

Subrayó que su “respaldo se fundamenta en las consecuencias institucionales y de seguridad que derivan del accionar del gobierno venezolano. Acá hay un problema: hay un país donde lamentablemente el presidente se ha excedido de la Constitución, no ha respetado la ley y lo que es peor, lo ha convertido a ese país en un centro logístico y de distribución de sustancias tóxicas en América Latina”.

Recordó que “en ese querido y hermano país se radican muchos terroristas que muchos daños hicieron en la Argentina, como en la AMIA. No hay que relativizar ni silenciar estas problemáticas por temor”.

Aclaró que Maduro “está preso no porque se invadió un país; se hizo una extracción estratégica militar por orden judicial. Tiene pedido de captura en los Estados Unidos y juicios pendientes en la República Argentina. Acá no hay víctima ni hay invasión”.

Finalizó señalando que“públicamente, me expresé a favor de la operación de extracción del dictador Maduro. Esto es combatir y poner la cara contra el narcotráfico, los narcocriminales y todos aquellos terroristas que tanto daño nos vienen haciendo en el mundo”.