Jaldo vinculó las lluvias extremas en el NOA con el cambio climático

Tras evaluar el impacto de las lluvias intensas en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió al despliegue de asistencia en distintos puntos de la provincia y enmarcó el fenómeno dentro de un contexto regional que, según dijo, también alcanzó a otras provincias del norte argentino.

Durante la conferencia estuvieron presentes Regino Amado, Daniel Abad, Darío Monteros, Luis Medina Ruiz, Federico Masso, Eugenio Agüero Gamboa, Marcelo Nazur, Gilda Pedicone de Valls, Federico Nazur, Roque Yñigo y Ramón Imbert.

Al describir el escenario y el rol del Estado, Jaldo afirmó: “En el caso de los factores climáticos, afectaron a todo el noroeste argentino, a las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca".

“Hemos vivido estos fenómenos climáticos y el clima se está presentando en el norte con las crecientes o las grandes lluvias que nos causan daño y en el sur del país, como Chubut, se incendian. Es decir, son los dos extremos que vive nuestra querida República Argentina”.

“Y esto tiene que ver con el cambio climático y esto tiene que ver con las cuestiones del medio ambiente. Por eso, la verdad que yo le quiero agradecer al vicegobernador y a todo este gran equipo que hoy nos acompaña por haber coordinado la asistencia”.

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo brindó un panorama general de las consecuencias del temporal y señaló que la respuesta fue inmediata y coordinada con ministerios, municipios y comunas. En ese balance, remarcó que se registraron anegamientos, pero que no hubo inundaciones de magnitud, según el informe oficial.