Jaldo tomará licencia sin goce de sueldo para competir en las elecciones

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este lunes que enviará a la Legislatura el pedido de licencia sin goce de sueldo por 30 días, con el fin de dedicarse de lleno a la campaña electoral como candidato en los próximos comicios.

El mandatario justificó su decisión en la necesidad de deslindar responsabilidades: “Soy el gobernador y la verdad que quiero salir de mi responsabilidad institucional para que bajo ningún punto de vista se vincule lo electoral con lo institucional. Por eso, tomo licencia”, explicó.

En cuanto a la conducción del Ejecutivo durante este período, señaló: “No hay duda de que es quien la Constitución manda. En el orden de la sucesión es él quien sigue. Con Acevedo a cargo de la gobernación, el gobierno va a seguir funcionando igual y mejor que lo vengo llevando yo”, en referencia al vicegobernador Miguel Acevedo.

Jaldo precisó además las condiciones de su apartamiento: “Salgo con una licencia sin goce de sueldo. Salgo con una licencia que no me habilita a cobrar ningún concepto bajo ninguna circunstancia”.

El gobernador también se pronunció sobre la necesidad de que los candidatos dejen sus cargos: “Los que queremos hacer política, los que somos candidatos, tenemos que dejar los cargos institucionales, porque muchas veces es fácil hacer política cobrando un sueldo y recibiendo beneficios del Estado. Osvaldo Jaldo no quiere eso”, expresó.

Por último, anticipó cómo será su agenda en las próximas semanas: “Vamos a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, como lo venimos haciendo. Tiene que quedar muy claro: el lunes 27, a primera hora, me hago cargo de la gobernación de la provincia de nuevo”, concluyó.