Jaldo tomará licencia sin goce de sueldo para competir en las elecciones

“Es fácil hacer política con un sueldo, y recibiendo beneficios del Estado”, afirmó Jaldo al anunciar su decisión.

Redacción Vía Tucumán

22 de septiembre de 2025,

“Lo que queremos hacer política, lo que somos candidatos, tenemos que dejar los cargos institucionales”, señaló Jaldo.

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó este lunes que enviará a la Legislatura el pedido de licencia sin goce de sueldo por 30 días, con el fin de dedicarse de lleno a la campaña electoral como candidato en los próximos comicios.

El mandatario justificó su decisión en la necesidad de deslindar responsabilidades: “Soy el gobernador y la verdad que quiero salir de mi responsabilidad institucional para que bajo ningún punto de vista se vincule lo electoral con lo institucional. Por eso, tomo licencia”, explicó.

En cuanto a la conducción del Ejecutivo durante este período, señaló: “No hay duda de que es quien la Constitución manda. En el orden de la sucesión es él quien sigue. Con Acevedo a cargo de la gobernación, el gobierno va a seguir funcionando igual y mejor que lo vengo llevando yo”, en referencia al vicegobernador Miguel Acevedo.

Jaldo precisó además las condiciones de su apartamiento: “Salgo con una licencia sin goce de sueldo. Salgo con una licencia que no me habilita a cobrar ningún concepto bajo ninguna circunstancia”.

El gobernador también se pronunció sobre la necesidad de que los candidatos dejen sus cargos: “Los que queremos hacer política, los que somos candidatos, tenemos que dejar los cargos institucionales, porque muchas veces es fácil hacer política cobrando un sueldo y recibiendo beneficios del Estado. Osvaldo Jaldo no quiere eso”, expresó.

Por último, anticipó cómo será su agenda en las próximas semanas: “Vamos a recorrer pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, como lo venimos haciendo. Tiene que quedar muy claro: el lunes 27, a primera hora, me hago cargo de la gobernación de la provincia de nuevo”, concluyó.

