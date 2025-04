Jaldo supervisó obras en la ruta 306: “Esto es parte del interior profundo que muchos hablan y no visitan”

En la jornada del miércoles el gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó los trabajos de recuperación que se están realizando en la ruta provincial 306, sobre el tramo que une Villa de Leales con Los Gómez, en el departamento Leales. La obra se extenderá hasta Los Romanos, totalizando 42 kilómetros, y se ejecuta de manera conjunta entre las comunas, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Provincial de Vialidad.

“Esta es una ruta por la cual circulan las ambulancias, los colectivos, los chicos van a las escuelas, está la producción de la caña de azúcar y el citrus. Esto es parte del interior profundo que muchos hablan y nunca visitan y no hacen nada”, remarcó en la oportunidad Jaldo.

El mandatario hizo el recorrido en compañía de los ministros Darío Monteros (Interior) y Marcelo Nazur (Obras Públicas), junto a la diputada nacional Gladys Medina, el titular de Vialidad Provincial, Pablo Díaz, los delegados comunales Álvaro Brito (Villa de Leales) y Antonio Quintana (Los Gómez), los legisladores Alejandro Figueroa, Walter Herrera, Marcelo Herrera, Roque Argañaraz y Gerónimo Vargas Aignasse. También estuvieron presentes Marcelo Santillán, secretario de Municipios y grandes Comunas, Dante Loza, titular del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcohol (IPLA), entre otras autoridades locales.

“Desde que nos hicimos cargo nos propusimos recuperar las rutas provinciales y gestionar a nivel nacional el mantenimiento de las rutas nacionales”, explicó el gobernador, a la vez que agradeció a los delegados, a los vecinos y al equipo que trabaja en el terreno.

El jefe del Ejecutivo provincial también detalló que, en esta primera etapa, se están arrojando 70 bateas de material, lo que representa un avance significativo: “No solo estamos nivelando. Son varios kilómetros. Esto no se hacía hace mucho tiempo. Y lo estamos haciendo hoy, cuando hay problemas económicos y no nos sobra nada”, indicó.

Y agregó: “Estamos visitando el departamento de Leales, en la jurisdicción de Villa de Leales, en la ruta 306 que va a Los Gómez y quiero agradecer a los comisionados comunales Álvaro Brito, a (Antonio) Quintana, los legisladores Argañaraz y Herrera y a los vecinos que nos tuvieron paciencia ya que nos comentaban que desde hace tiempo no se hacían trabajo de este nivel y envergadura”.

Producción y conectividad

Asimismo, valoró la coordinación institucional en los trabajos realizados: “En este año y siete meses hemos conformado un equipo donde nos colaboramos mutua y recíprocamente sino no podríamos funcionar. Imagínense la cantidad de kilómetros de rutas que tenemos en el interior, la ruta 307 a los valles pavimentada, la ruta 157 con la 38 que es la 329 de Monteagudo hasta Concepción, trabajos que realizamos algunos por administración y otras por contratación de terceros”.

El mandatario sostuvo que algunas rutas del interior “son de ripio y algunas ni eso por la cantidad de milímetros que han caído y muchas aguas que corre de los campos y utilizan los caminos de desagüe” por lo que “venimos haciendo mantenimiento tenemos en varios frentes de trabajo”.

Jaldo subrayó su satisfacción y gratitud: “Por eso agradezco a todos los funcionarios porque la coordinación de ellos es lo que permite estas obras. Imagínense que hace muchos años que no se hacía cuando había mucha más plata y hoy que hay problemas económicos a nivel nacional, con la provincia con equilibrio financiero, pero no nos sobra nada, pero estamos priorizando la conectividad en el interior porque la gente sino no la pasa bien y significa escuela paralizadas, el servicio de salud no funciona bien y ni que hablar cuando comienza la cosecha de la caña de azúcar y el citrus”, dijo, poniendo el foco en la importancia de garantizar caminos en condiciones.

“Por eso hay que tener bien los caminos por la gente y la producción porque este es un gobierno provincial que trabaja con el sector privado y todos piden camino”.

Se recuperarán 42 kilómetros en una zona clave para la producción y los servicios.

Respaldo a los comisionados y críticas a la oposición

Monteros subrayó la importancia del trabajo en equipo y cuestionó el accionar de la oposición: “Es fácil para algunos políticos hacer un TikTok y criticar. Pero sería bueno que vengan aquí a aportar, aunque sea una batea, en lugar de hacer política después de las lluvias”.

Al respecto, Nazur sostuvo que se trata de una obra clave, explicando que “Son 40 kilómetros que atraviesan varios parajes. Estamos trabajando con Vialidad e Interior porque el Estado tiene que estar al servicio de la comunidad”.

Por su parte, Argañaraz afirmó que “estos trabajos no se hacían desde hace años” y apuntó: “Hoy hay diálogo con Nación. Por eso es importante conservar los diputados que defienden a Tucumán”.

En tanto su par, Walter Herrera, valoró la coordinación: “Gracias al trabajo conjunto, los caminos permiten que circulen ambulancias y los chicos lleguen a la escuela. El interior confía en este gobierno”.

Sobre esta línea, Quintana agradeció: “Es la primera vez que se hace una obra de esta magnitud. Las lluvias y el granizo habían dejado todo muy afectado”.

Desde Vialidad, Benjamín Roda explicó que la obra ya avanzó en el perfilado y reacondicionamiento de la calzada desde Villa de Leales hasta Los Gómez, y que se trabaja con dos máquinas niveladoras y 100 bateas de material aportadas por Vialidad e Interior.