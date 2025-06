Jaldo respaldó el aumento a jubilados y pidió “una solución concreta y urgente”

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó su respaldo a la media sanción del proyecto de ley que propone un aumento extraordinario para jubilados y pensionados, aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados con 142 votos afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones. La iniciativa ahora deberá ser debatida en el Senado, en medio de la advertencia del presidente Javier Milei, quien anticipó su decisión de vetarla en caso de ser aprobada.

“Lo positivo es que ayer el Congreso aprobó la ley jubilatoria y la ley para las personas con discapacidad. La Cámara de Diputados se ha expresado masivamente a favor de que se le puedan recomponer los ingresos a aquellas personas que realmente dieron toda su vida al trabajo, a cuidar a la familia, a sus hijos, a sus nietos y hoy tienen todo el derecho de vivir un poco más tranquilos y mejor, que son los jubilados. Y ni qué hablar de las personas con discapacidad”, sostuvo Jaldo en rueda de prensa.

El mandatario también destacó el acompañamiento de los legisladores del bloque tucumano Independencia: Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla, quienes votaron a favor de ambas leyes.

Además del incremento a jubilados, la Cámara Baja dio media sanción a la declaración de emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta segunda norma fue aprobada con 148 votos afirmativos, 71 negativos y solo 3 abstenciones.

Consultado por el posible veto presidencial, Jaldo consideró: “El Presidente tiene las facultades constitucionales de promulgarlas, una vez que sean sancionadas por el Senado, o bien vetarlas. Es una facultad constitucional. Pero la verdad que no nos podemos adelantar a los acontecimientos. Ojalá, sea por esta vía o por otra del Gobierno Nacional, el tema de los jubilados y de los discapacitados tenga una solución definitiva”.

Respecto de cómo podría implementarse el financiamiento de los aumentos, el Gobernador sugirió que “el Poder Ejecutivo puede de alguna manera reducir partidas presupuestarias en otras áreas que no son esenciales, que no impactan en las personas y fundamentalmente que no impactan en nuestros abuelos ni en los discapacitados”.

“Ya sea que la solución venga del Congreso o del Poder Ejecutivo, lo importante es que se llegue con una solución concreta y lo antes posible”.