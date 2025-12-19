Jaldo: respaldo al Presupuesto, pero no al artículo que quitaba protección en discapacidad y educación

Tras la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación que aprobó en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026, el gobernador Osvaldo Jaldo destacó la decisión de rechazar el capítulo XI, donde se incluía el artículo 75. Ese apartado proponía derogar dos normas sancionadas este año: la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario, ambas sostenidas por el Congreso luego del veto presidencial.

En la votación general, el Presupuesto obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones. En paralelo, el capítulo XI fue rechazado por 123 votos en contra, 117 a favor y 2 abstenciones.

La controversia: un artículo “colado” en el dictamen

Al analizar el tratamiento parlamentario, Osvaldo Jaldo dijo haberse sorprendido por la inclusión del artículo 75 en el dictamen de mayoría. En ese sentido, sostuvo: “En una sesión donde se trataba el presupuesto, nunca pensábamos que se podían incluir artículos como el 75, que derogaba dos leyes sencillas, claras, contundentes e importantes”.

Qué se ponía en juego

El mandatario explicó el alcance de las leyes que el artículo 75 buscaba derogar y el impacto que, según planteó, hubiera generado su eliminación. Al respecto, señaló: “Una era la Emergencia en Discapacidad, conseguida hace 90 días con mucho esfuerzo, que permitía una mejor atención a niños con capacidades diferentes. La otra era el Financiamiento a las Universidades y a la educación pública”.

En ese marco, Jaldo resaltó la decisión del Bloque Independencia durante la votación del capítulo cuestionado: “Nuestro Bloque Independencia votó en contra de ese artículo, como ya había votado de manera positiva esas leyes, defendiendo a los más débiles, a los más vulnerables y cuidando la educación pública. De antemano decíamos que al artículo 75, que derogaba discapacidad y los fondos para la educación pública, no lo íbamos a aprobar, y eso lo hemos cumplido a rajatabla”.

En su evaluación, el gobernador insistió en la importancia de sostener el sistema educativo público y su efecto en la movilidad social.

En ese sentido, indicó: “Gracias a la educación pública muchos niños y jóvenes pueden estudiar y, el día de mañana, obtener un título universitario en universidades públicas y gratuitas, también en Tucumán, que tiene un rol importante en materia educativa”.

Sobre la votación en general, Osvaldo Jaldo subrayó que la Nación llega a esta instancia tras dos años sin una ley de presupuesto vigente. “Entendíamos que había que hacer todo el esfuerzo para que el país tenga presupuesto a partir del 1 de enero de 2026”, expresó.

Al detallar el acompañamiento legislativo, precisó: “Acompañamos el 99% del presupuesto, el dictamen de mayoría, la aprobación en general y todos los capítulos y artículos, con la sola excepción del artículo 75”.

“El Gobierno nacional debe enviar el presupuesto al Senado y lograr su aprobación para que el 1 de enero de 2026 esté vigente y se aplique en todo el país”, concluyó.