Jaldo pidió elecciones libres y sin violencia

Durante la inauguración del puente sobre el Río Marapa, en Graneros, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a los incidentes registrados en Lomas de Zamora, donde el presidente Javier Milei fue agredido en el marco de una caravana.

En su mensaje, el mandatario tucumano expresó un firme rechazo a los hechos de violencia política:“Repudiamos públicamente estas actitudes, vengan de donde vengan. No debemos permitir que en democracia ocurran este tipo de agresiones. La democracia nos costó mucho conseguirla y debemos cuidarla”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a preservar la convivencia democrática y la paz social en Tucumán: “Pedimos que todos los partidos cuiden la democracia. Los candidatos deben poder expresar sus propuestas libremente y los ciudadanos votar en paz el próximo 26 de octubre”.

Con estas declaraciones, Jaldo buscó marcar una postura clara de rechazo a la violencia política y de respaldo a la vigencia de las instituciones democráticas.