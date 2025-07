Jaldo: “No puede haber seguridad sin política carcelaria”

Durante una visita a Trancas, el gobernador Osvaldo Jaldo anunció que este viernes se realizará el acto de jura de 1.000 nuevos agentes penitenciarios, quienes prestarán servicios en la unidad carcelaria de Benjamín Paz. A su vez, confirmó que entre fines de agosto y principios de septiembre quedará inaugurada la segunda etapa del penal, con cuatro nuevos módulos para 850 presos condenados.

“En seguridad hemos avanzado mucho, no puede haber una política de seguridad si no hay una política carcelaria, si no tenemos los problemas donde las comisarías albergan presos y no están constituidas para eso. Los policías son para cuidar a la gente, hacer prevención, recorrer las calles, los barrios, pero parece que quienes estuvieron (antes) no se dieron cuenta que la seguridad tiene que ir de la mano de la política carcelaria”, enfatizó el gobernador.

“Venimos haciendo inversiones en momentos difíciles donde el gobierno nacional nos dice que no hay plata”, afirmó.

Avances en infraestructura penitenciaria

El anuncio se produjo un día después de que Jaldo recibiera en Casa de Gobierno al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, quien le presentó un informe detallado sobre el avance de las obras en Benjamín Paz. En esa ocasión, el ministro también brindó novedades sobre la alcaidía de Las Talitas.

“Va avanzando la obra. La semana próxima estaremos recorriendo Las Talitas para evaluar los avances y definir cuándo podremos disponer de ella”, explicó Agüero Gamboa.

El plan carcelario provincial forma parte de una estrategia integral de seguridad, que apunta a descomprimir las comisarías, fortalecer el sistema penitenciario y reubicar a los detenidos en espacios adecuados, con personal capacitado y estructura acorde a los estándares penitenciarios.