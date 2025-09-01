Jaldo: “la única fuerza capaz de sostener la gestión y de garantizar el futuro de Tucumán es el peronismo unido”.

“Estamos convencidos de que la democracia y el voto popular son el motor de este proyecto. Por eso convocamos a todos a redoblar esfuerzos y a defender unidos este modelo el próximo 26 de octubre y seguir construyendo una provincia con bienestar para todos”.

Lo señaló el gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo y candidato en primer término por el peronismo tucumano para las próximas elecciones nacionales.

Indicó en el acto en El Cadillal: “compartimos un encuentro con la militancia y con dirigentes del Partido Justicialista y del Frente Tucumán Primero, para ratificar lo que sentimos y vivimos todos los días: la única fuerza capaz de sostener la gestión y de garantizar el futuro de Tucumán es el peronismo unido”. Remarcó que “con obras históricas como la pavimentación de la Ruta 344 en Monteros, la licitación del acueducto de Vico y la infraestructura energética en El Bracho-Villa Quinteros, demostramos que nuestra gestión se apoya en hechos concretos. Estos logros nos marcan el camino: trabajar con seriedad, planificación y compromiso para mejorar la vida de cada tucumano y tucumana”.

Estuvieron en el acto los candidatos del Frente Tucumán primero Juan Manzur( presidente del PJ), Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández de Mansilla. También Darío Monteros(ministro del Interior) , Sergio Mansila(vicepresidente de la Legislatura); legisladores provinciales, ex delegados comunales, ex legisladores y numerosos dirigentes de toda la provincia