Jaldo inicia hoy sus vacaciones

El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo inició hoy su periodo de licencia y el vicegobernador Miguel Acevedo, quedará a cargo del Poder Ejecutivo provincial. En ese marco, hubo una reunión en Casa de Gobierno donde repasaron la planificación del gobierno y la agenda prevista para el mes de enero.Jaldo dijo que “dejamos establecido un esquema de trabajo que asegura la continuidad de las políticas públicas, el orden administrativo y la presencia permanente del Estado, para que la provincia continúe funcionando con orden y estabilidad”. Luego agregó que “también analizamos el desarrollo de la temporada turística y los operativos de seguridad previstos para el verano, con el propósito de acompañar a tucumanos y visitantes en los principales destinos de la provincia, asegurando presencia del Estado y coordinación entre las distintas áreas”.Acevedo indicó que “acordamos los mecanismos de articulación con los distintos ministerios, asegurando el normal desarrollo de las acciones de gobierno y el cumplimiento de los compromisos asumidos, entre ellos el pago de los sueldos en tiempo y forma y la continuidad de los programas en marcha”. Agregó que “abordamos especialmente la agenda vinculada a la temporada de verano en las principales villas turísticas de Tucumán.

Analizamos los operativos especiales que se vienen desplegando de manera coordinada, con la participación del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, para cuidar a quienes eligen nuestra provincia como destino, tanto turistas internos como visitantes de otras provincias y del exterior, y garantizar que puedan disfrutar de nuestros paisajes, actividades y propuestas con tranquilidad y seguridad”.