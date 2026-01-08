Vía Tucumán

Jaldo inicia hoy sus vacaciones

Asume el vicegobernador Miguel Acevedo. Una reunión en Casa de Gobierno

Yanina Elizabeth Vega

8 de enero de 2026,

Jaldo inicia hoy sus vacaciones
Asume el vicegobernador Miguel Acevedo. Una reunión en Casa de Gobierno

El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo inició hoy su periodo de licencia y el vicegobernador Miguel Acevedo, quedará a cargo del Poder Ejecutivo provincial. En ese marco, hubo una reunión en Casa de Gobierno  donde repasaron la planificación del gobierno y la agenda prevista para el mes de enero.Jaldo dijo que “dejamos establecido un esquema de trabajo que asegura la continuidad de las políticas públicas, el orden administrativo y la presencia permanente del Estado, para que la provincia continúe funcionando con orden y estabilidad”. Luego agregó que “también analizamos el desarrollo de la temporada turística y los operativos de seguridad previstos para el verano, con el propósito de acompañar a tucumanos y visitantes en los principales destinos de la provincia, asegurando presencia del Estado y coordinación entre las distintas áreas”.Acevedo indicó que “acordamos los mecanismos de articulación con los distintos ministerios, asegurando el normal desarrollo de las acciones de gobierno y el cumplimiento de los compromisos asumidos, entre ellos el pago de los sueldos en tiempo y forma y la continuidad de los programas en marcha”. Agregó que “abordamos especialmente la agenda vinculada a la temporada de verano en las principales villas turísticas de Tucumán.

Analizamos los operativos especiales que se vienen desplegando de manera coordinada, con la participación del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, para cuidar a quienes eligen nuestra provincia como destino, tanto turistas internos como visitantes de otras provincias y del exterior, y garantizar que puedan disfrutar de nuestros paisajes, actividades y propuestas con tranquilidad y seguridad”.

Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS