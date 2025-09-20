Jaldo habló del bullying escolar

La problemática del bullying en las instituciones educativas de la provincia fue abordada por el gobernador, Osvaldo Jaldo, quien destacó “la pronta reacción del gobierno frente a estos casos y el trabajo conjunto con las autoridades judiciales y educativas”.

También el mandatario recordó que “el gobierno siempre ha tenido una reacción muy rápida ante los problemas en los establecimientos educativos” y puntualizó las intervenciones “para frenar peleas entre estudiantes, en particular en lugares públicos como la Plaza Urquiza y Plaza Independencia. Ante esta situación, el gobierno provincial actuó de manera inmediata, logrando detener estos hechos de violencia en un plazo de 48 horas, a pesar de las críticas de constitucionalistas sobre la legalidad de las medidas implementadas”.

Al referirse al bullying escolar dijo: “Las autoridades educativas y judiciales están trabajando juntas en este tema. La situación puede ser más compleja de lo que se refleja en los medios. En este sentido, hay que esperar el avance de las investigaciones judiciales, que están profundizando en cada uno de los casos”.

Remarcó que “la decisión es frenar, la decisión es acompañar al papá, a la mamá y apoyar a los estudiantes y sus familias en la lucha contra el acoso escolar”.