Jaldo habló de las inundaciones en la provincia

El gobernador de la provincia Osvaldo Jaldo destacó que “el trabajo sostenido que viene realizando la provincia en materia de obras hídricas y prevención de inundaciones. Hoy quisimos profundizar el trabajo que venimos haciendo desde hace dos años, trabajando de manera conjunta con las autoridades locales y todos los ministerios. Hemos querido darle un reimpulso a una planificación que pone en valor el trabajo realizado en ríos, canalizaciones y defensas”.

Explicó que “hubo zonas que históricamente se inundaban y que esta vez no lo hicieron, gracias a las tareas preventivas. Cayó mucha agua, pero también se escurrió rápidamente. Si no, quizás hubiésemos tenido que lamentar muchos más evacuados. Hemos tenido casos puntuales, pero en una escala muy pequeña”.Continuó diciendo que “paralelamente a la lluvia y a los daños que se iban produciendo, desplegamos una acción social a lo largo y a lo ancho de la provincia y hoy ya no tenemos evacuados”.

Luego reflexionó Jaldo: “Este es un fenómeno climático. En el norte argentino nos inundamos y en el sur se están incendiando.

Eso tiene que ver, fundamentalmente, con el cambio climático. En 72 horas cayeron milímetros de lluvia que hicieron que ríos que estaban prácticamente secos se llenaran de agua en menos de un día. Hoy tenemos El Cadillal, Escaba y el dique de Río Hondo erogando agua”.