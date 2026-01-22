Jaldo explicó el esquema de obras municipales y aportes provinciales

En conferencia de prensa el pasado miércoles, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a los fondos provinciales destinados al municipio de San Isidro de Lules luego del temporal que provocó daños importantes en la ruta provincial 321.

En ese marco, pidió “no decir verdades a medias” y defendió el esquema de financiamiento de obras entre Provincia y municipios.

Jaldo puso el foco en la situación legal y administrativa de la Quebrada de Lules y aseguró que “no era ni del municipio ni de la Provincia. En esta gestión, que lleva apenas dos años, le dimos los fondos necesarios a la intendenta, Marta Albarracín, para que la compre y pase a estar a nombre de la ciudad de Lules”, afirmó.

En esa línea, advirtió: “Cuando las verdades se dicen a medias, por ahí suenan a mentiras”, y sostuvo que hoy la Quebrada que era privada, “pasó a ser del Estado municipal, de los luleños”.

El gobernador explicó que, mientras el predio fue privado, cualquier inversión pública debía ajustarse a requisitos legales específicos: “Hay que tener convenios, contratos y autorizaciones legislativas para invertir recursos provinciales o municipales en una propiedad privada”, señaló.

En cuanto al esquema de obras públicas: “Las obras en los municipios las deciden los intendentes. Nosotros aportamos el financiamiento. Ellos traen la carpeta técnica y definen qué obra se hace”, sostuvo.

Sobre Lules, enumeró inversiones financiadas con fondos provinciales, como trabajos de alumbrado público, la ejecución de un acueducto que une la Quebrada con la ciudad para resolver problemas de agua potable, y la compra de maquinaria pesada para el municipio.

Jaldo también planteó que el escenario financiero obliga a elegir prioridades: “Hay que definir: o se hace un estadio de fútbol, o se les da agua a los luleños, o se arregla la ruta 321, o se mejora la Quebrada de Lules. No alcanza para todo”, afirmó, al mencionar debates locales sobre distintas obras.

Finalmente, subrayó que la Provincia respeta la autonomía municipal y que los recursos se asignan según disponibilidad: “Como lo hace Lules, lo hacen todos los municipios. Nosotros ponemos los recursos cuando los tenemos”, indicó.

“La obra pública a nivel nacional se terminó… estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde la Provincia… pero hay que seguir esperando recursos”.