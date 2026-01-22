Vía Tucumán / Osvaldo Jaldo

Jaldo desplazó a las autoridades de la Caja Popular y designó nuevos interventores

Guillermo Norry y Antonio Bustamante asumirán este viernes. Desde el Gobierno aseguran que se trata del cierre de un ciclo y la necesidad de ordenar la gestión.

Mariana Herrera
Mariana Herrera

22 de enero de 2026,

Jaldo desplazó a las autoridades de la Caja Popular y designó nuevos interventores
Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

El gobernador Osvaldo Jaldo resolvió desplazar a las actuales autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y designar a Guillermo Norry como interventor y a Antonio Bustamante como subinterventor. Ambos asumirán mañana en un acto que se realizará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Los reemplazados son José Díaz y Darío Amatti, a quienes el Poder Ejecutivo les solicitó la renuncia durante la mañana del jueves. Las invitaciones al acto de asunción fueron cursadas al mediodía, confirmando así una decisión que venía analizándose desde finales del año pasado el mandatario provincial.

Desde el Ejecutivo explicaron que uno de los motivos del recambio es que “se cumplió un ciclo” institucional, que se extendió por casi una década, desde el primer mandato del exgobernador Juan Manzur.

Díaz y Amatti respondían políticamente al diputado nacional y referente del gremio bancario Carlos Cisneros.

En tanto, los nuevos funcionarios, Guillermo Norry, viene de cumplir funciones ejecutivas recientemente, habiéndose desempeñado como interventor en la ciudad de Alberdi durante el año 2025. Mientras que, Antonio Bustamante fue presidente del Colegio de Abogados y también se desempeñó como asesor letrado en el municipio de Banda del Río Salí.

Temas Relacionados

MÁS DE Osvaldo Jaldo
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS