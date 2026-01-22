Jaldo desplazó a las autoridades de la Caja Popular y designó nuevos interventores

El gobernador Osvaldo Jaldo resolvió desplazar a las actuales autoridades de la Caja Popular de Ahorros (CPA) y designar a Guillermo Norry como interventor y a Antonio Bustamante como subinterventor. Ambos asumirán mañana en un acto que se realizará en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Los reemplazados son José Díaz y Darío Amatti, a quienes el Poder Ejecutivo les solicitó la renuncia durante la mañana del jueves. Las invitaciones al acto de asunción fueron cursadas al mediodía, confirmando así una decisión que venía analizándose desde finales del año pasado el mandatario provincial.

Desde el Ejecutivo explicaron que uno de los motivos del recambio es que “se cumplió un ciclo” institucional, que se extendió por casi una década, desde el primer mandato del exgobernador Juan Manzur.

Díaz y Amatti respondían políticamente al diputado nacional y referente del gremio bancario Carlos Cisneros.

En tanto, los nuevos funcionarios, Guillermo Norry, viene de cumplir funciones ejecutivas recientemente, habiéndose desempeñado como interventor en la ciudad de Alberdi durante el año 2025. Mientras que, Antonio Bustamante fue presidente del Colegio de Abogados y también se desempeñó como asesor letrado en el municipio de Banda del Río Salí.